F1 2018 conquista la vetta nella classifica UK e pone fine al dominio di Crash Bandicoot

US Open 2018 : Andreas Seppi conquista l’accesso al secondo turno. Querrey costretto al ritiro nel quarto set : Continua l’ottima giornata per i nostri colori agli US Open 2018 di tennis. Dopo i successi di Paolo Lorenzi, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi, arriva anche la vittoria al primo turno di Andreas Seppi (n.51 del mondo) contro l’americano Sam Querrey (n.35 ATP). Una partita terminata anzitempo per un problema fisico occorso allo statunitense, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio 6-7 6-4 6-2 2-1 in favore del nostro ...

US Open 2018 : Camila Giorgi supera Whitney Osuigwe e conquista il secondo turno a Flushing Meadows : Missione compiuta per Camila Giorgi. La 26enne di Macerata (n.40 WTA) rispetta i pronostici e supera in due set la giovanissima statunitense Whitney Osuigwe, numero 364 del mondo, e in tabellone con una wild card, vincitrice lo scorso anno del Roland Garros junior e proclamata dalla ITF campionessa del mondo Under18. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ora e 15 minuti di partita. Un match in cui la profondità di palla e ...

Giro di Germania 2018 : Nils Politt vince l’ultima tappa - terzo Caruso! Matej Mohoric conquista la generale - Thomas e Dumoulin in gruppo : Nils Politt ha vinto la quarta e ultima tappa del Giro di Germania 2018, 207 chilometri particolarmente mossi da Lorsch a Stoccarda: il tedesco della Katusha-Alpecin si è imposto in una volata ristretta di una decina corridori battendo Matej Mohoric e Damiano Caruso. Lo sloveno della Bahrain Merida ha così conquistato la classifica generale (dopo essersi già imposto al Binck Bank Tour) precedendo proprio il vincitore di giornata di sei secondi e ...

"1968-2018 : cinquantesimo anniversario del Mondiale di ciclismo conquistato da Vittorio Adorni". Inaugurata la mostra in San Quirino - : Parma è nota nel mondo per le sue eccellenze alimentari, ha atleti e squadre anche oggi ai massimi livelli, ma è importante che le nuove generazioni si approprino anche della sua storia, conoscano i ...

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti per conquistare e Spa e una fetta di titolo : Hamilton contro Vettel, sulla pista più bella del mondo. Non ci rimane che gustarci l'evento che, ad occhio e croce, potrebbe davvero lasciare il segno nella storia, recente e meno, della Formula Uno.

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti per conquistare e Spa e una fetta di titolo : Se già da giovedì si sapeva che il Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno sarebbe stato di grande importanza per numerose motivazioni, dopo le qualifiche di ieri si può già affermare che la gara di Spa-Francorchamps rischia, già oggi, di diventare fondamentale per quanto riguarda il Mondiale nel suo complesso. I due grandi rivali, distanziati di 24 punti in classifica generale, sono pronti alla battaglia. Lewis Hamilton dalla pole position, ...

Softball - European Cup Winners Cup 2018 : Bollate conquista il suo primo trofeo in Europa! Haarlem superata in finale sotto il diluvio : Prima di quest’anno, Bollate non era mai riuscita a vincere la Coppa delle Coppe nelle sue precedenti (e rare) partecipazioni. C’è sempre una prima volta, però: la formazione lombarda ha battuto sia le Sparks Haarlem che il diluvio, con la pioggia che ha idealmente bagnato questo successo. La partita ha una grande protagonista: Greta Cecchetti. Ormai proiettata su una chiara dimensione internazionale, la lanciatrice non lascia ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : prima medaglia azzurra! L’Italia conquista uno splendido bronzo nel C4 500 metri : Arriva la prima medaglia azzurra ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Dopo le soddisfazioni nella paraCanoa, L’Italia riesce a salire finalmente sul podio anche tra i normodotati. Il quartetto azzurro formato da Nicolae e Sergiu Craciun, Daniele Santini e Luca Incollingo ha conquistato il bronzo nel C4 500 metri. Si tratta di una specialità non olimpica, ma questo risultato prestigioso conferma i progressi fatti dal ...

Tennis - qualificazioni maschili US Open 2018 : Federico Gaio conquista il main draw! Eliminato Lorenzo Sonego : Saranno sette gli italiani nel main draw degli US Open di Tennis: l’ultimo azzurro ad iscriversi al tabellone principale è Federico Gaio, che batte l’argentino Marco Trungelliti, testa di serie numero 27 del seeding cadetto, con lo score di 6-7 (4) 6-3 7-6 (4) nel terzo e decisivo turno di qualificazioni. Non lo emula Lorenzo Sonego, numero 10 del tabellone cadetto, che si fa superare dal padrone di casa, lo statunitense Collin ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia nelle specialità olimpiche. Tanti pass per Tokyo possono essere conquistati : Parte da Changwon, in Corea del Sud, la rincorsa del Tiro a volo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i Mondiali che partiranno il 2 settembre, assegneranno anche le prime carte olimpiche. Nella capitale nipponica saranno messi in palio cinque titoli ed ogni Nazione potrà partecipare al massimo con 2 atleti nelle quattro specialità individuali ed un massimo di due squadre nel trap misto. Ognuna delle specialità olimpiche metterà in palio 4 pass: ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : altra medaglia azzurra nella paracanoa! Eleonora De Paolis conquista l’argento nel KL1 200 metri : Arriva un’altra medaglia per l’Italia nella paraCanoa ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Dopo l’oro di ieri di Esteban Farias, oggi arriva la straordinaria prestazione di Eleonora De Paolis che conquista l’argento nel KL1 200 metri. L’azzurra, che in passato gareggiava nel para-canottaggio, grazie ad un finale perfetto è riuscita a centrare il primo podio internazionale. De Paolis ha fatto una gara in progressione e, ...

