Europa League 2018-2019 | sorteggio fase a gironi Programma | orari e tv

Sorteggio Europa League 2018-2019 : le possibili avversarie di Milan e Lazio. Da evitare Arsenal - Chelsea e Villareal in prima fascia : Il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018/19 si svolgerà venerdì alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo e coinvolgerà almeno due squadre italiane. Lazio e Milan si sono garantite la qualificazione diretta al tabellone principale della seconda coppa europea calcistica grazie al 5° ed al 6° posto raggiunti al termine dell’ultimo campionato di Serie A, mentre l’Atalanta (settima in campionato) è stata costretta ...

Sorteggio Europa League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orari e tv. Le fasce per stabilire i gironi : Si svolgerà venerdì 31 agosto alle ore 18.00 il Sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019, competizione a cui prenderanno parte anche il Milan e la Lazio, a cui potrebbe aggiungersi l’Atalanta se dovesse superare il turno contro il Copenaghen. Al Grimaldi Forum di Montecarlo l’urna andrà a delineare gli abbinamenti dei 12 gruppi, ciascuno composto da 4 squadre, che caratterizzeranno la fase antecedente ai turni ...

Europa League - scontri ad Atene prima di Olympiakos-Burnley. Feriti 5 tifosi inglesi : Chris Wood e Mohamed Camara durante il match di Europa League disputato ad Atene. Ap La vittoria dell'Olympiakos contro il Burnley viene macchiata dagli scontri che hanno preceduto l'incontro al Pireo:...

Copenhagen-Atalanta - Ritorno Europa League 2019 : data - programma - orario e tv : L’Atalanta non è andata oltre lo 0-0 a Reggio Emilia contro la squadra danese del Copenhagen ed ora è a 90′ dalla fase a gironi di Europa League: in Danimarca però nella gara di Ritorno gli orobici dovranno vincere o pareggiare con gol. Va da sé che un altro pareggio a reti inviolate porterebbe la contesa ai supplementari. La partita che deciderà chi entrerà a far parte delle 48 squadre che si contenderanno la qualificazione alla ...

Europa League : Siviglia di misura - tris Zenit - pari Celtic : Non è mancato lo spettacolo - 49 gol messi a segno - nelle gare di andata del terzo e ultimo turno preliminare di Europa League: il Siviglia ha la meglio sul Sigma Olomuc con il gol di Sarabia, su ...

Risultati Europa League : tutto facile per Zenit e Genk - blitz di Siviglia e Ludogorets : Risultati Europa League – Non solo l’Atalanta in campo, tanti altri match validi per l’Europa League, ultimo turno prima della fase a gironi, si è giocata la gara d’andata. tutto facile davanti al pubblico amico per lo Zenit, blitz invece del Ludogorets che ipoteca la qualificazione. Successo esterno anche per il Siviglia, solo un pareggio per il Celtic. Ok il Basilea davanti al pubblico amico, così come il ...

Atalanta-Copenhagen 0-0 - Europa League 2019 : la Dea crea molte occasioni - ma non riesce a sfondare il muro danese : Termina con uno 0-0 e molti rimpianti la gara d’andata dei playoff dell’Europa League 2018-2019 tra Atalanta e Copenhagen. La Dea ha dominato la partita sia a livello di possesso palla che per occasioni create, ma non è riuscita a trovare il gol, con le conclusioni dei bergamaschi che sono sbattute sul muro difensivo dei danesi. La squadra di Gasperini ha dimostrato quindi di avere maggiore qualità degli avversari, ma ora dovrà giocarsi tutto ...