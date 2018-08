Essere genitori è come una turbolenza in aereo La disavventura di Serena

huffingtonpost

(Di martedì 28 agosto 2018) "I bambini ci fanno sentire davvero "piccoli". L'altro giorno su un volo di ritorno a casa, Olympia aveva così tanta energia che ha insistito per correre avanti e indietro per il corridoio", questo quanto scritto dalla campionessa di tennisWilliams a corredo di uno scatto mamma-figlia pubblicato su Instagram.La tennista ha aggiunto: "Quando finalmente l'ho convinta a calmarsi e a sedersi, ha rigurgitato su di me e sul pavimento del corridoio. #ThisMama vuole ricordare a tutte le madri l'importanza di sostenersi a vicenda, tra altri e bassi, tra risate e lacrime".Kids humble us. The other day on a flight home Olympia had so much energy and insisted on running up and down the aisle. When I finally got her to calm down and sit still, she threw up all over me and in the aisle. #ThisMama wants to remind all mothers the importance of supporting one another through the highs, ...