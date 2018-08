Emara | la supereroina araba che combatte il crimine e i pregiudizi

vanityfair

(Di martedì 28 agosto 2018) Indossa il velo la nuova eroina dei fumetti. Non la maschera o una tuta di pelle. Peròilcome le supergirl occidentali.viene invece dagli Emirati Arabi ed è la primadel mondo arabo. Di giorno è una teenager che si chiama Moza, di notte diventa, il suo alter ego. https://www.youtube.com/watch?v=UwGTEoRpgvY A crearla è stata Fatma Almheiri. Aveva 21 anni nel 2016 quando ha creato la serie on line e l’ha messa su YouTube. Ora ha 75 mila follower. «», ha spiegato, «è lacon cui avrei voluto crescere e che invece non esisteva. L’ho creato per le giovani generazioni». Anche se Fatma Almheiri non indossa il velo, secondo quanto riporta la Cnn,ce l’ha. Per scelta della sua creatrice perché non ci sono molte eroine con il velo (Latifa in Arabia Saudita e Ms. Marvel che è pakistana-americana). E servono si potrebbe ...