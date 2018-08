Elezioni Figc | imminente convocazione Assemblea

Figc - Fabbricini : «Per le Elezioni federali la data è ideale il 22 ottobre» : Il commissario ha specificato che prima di indire l'assemblea elettiva servirà il passaggio del consiglio nazionale del Coni del 4 settembre. L'articolo Figc, Fabbricini: «Per le elezioni federali la data è ideale il 22 ottobre» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Fabbricini : 'Elezioni solo dopo la risposta del Governo sui principi informatori' : ' Sono convinto che ci voglia una forma di rispetto verso il Governo, sappiamo che stanno lavorando sui principi informatori per cui non mi sento in grado di non aspettare la loro risposta'. Così il ...

Fabbricini : “a componenti spiegherò tappe per Elezioni Figc” : “Secondo me l’assemblea elettiva si potrebbe fare nella prima metà di ottobre”. Lo afferma il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, alla vigilia della riunione cui sono invitate tutte le componenti federali nella sede di via Allegri. “La mia intenzione è quella di spiegare loro quale sarà il percorso e le tempistiche che porteranno alle prossime elezioni della Federcalcio -spiega Fabbricini a ...

Malagò : “Elezioni Figc? Regole uguali per tutte federazioni” : “Sono assolutamente un sostenitore del fatto che ci sia il dovere di fare le elezioni il prima possibile, ci mancherebbe che non sia così. Ma la Figc non può avere Regole diverse dalle altre federazioni, pur essendo la più importante, altrimenti non ci si capisce nulla”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendosi agli appelli che arrivano da più parti affinché l’assemblea elettiva della Figc sia convocata il ...

Tavecchio : 'Elezioni in Figc prima possibile' : Roma, 25 giu. , askanews, Elezioni in federazione al più presto possibile. E' quanto auspica l'ex presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio intervenuto al Senato alla manifestazione 'Un goal al 90 -...

Tommasi : “Elezioni Figc? Speriamo il prima possibile” : “Quando faremo le elezioni? Speriamo il prima possibile. Siamo ancora qui ad aspettare e vedere quale sia la situazione da sbrogliare: non dipende solo da noi”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana calciatori Damiano Tommasi al termine dell’incontro con Lnd, Lega Pro e Aia per parlare della situazione della Federcalcio ancora commissariata. Le quattro componenti hanno avanzato ufficialmente la richiesta di ...

