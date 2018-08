Ed Sheeran si è sposato in segreto?

vanityfair

(Di martedì 28 agosto 2018) Edama tenere la vita privata lontano dai riflettori. Tanto che il cantante 27enne sarebbe riuscito a celebrare inil matrimonio con Cherry Seaborn, sua compagna del liceo, annunciato con un (raro) post social a inizio anno. La notizia di essere già marito l’ha data lui stesso in queste ore, rispondendo con una serie di inconfondibili indizi alla domanda di Access Hollywood: «Ci dai qualche dettaglio sul matrimonio? Avete già scelto una data o un posto?». LEGGI ANCHEEde gli altri, quando l'amore nasce a scuola L’artista britannico prima è arrossito e poi ha mostrato un anello al dito, molto simile a una fede. L’interprete di Shape of you non ha voluto aggiungere altro: né dove si sarebbe tenuta la cerimonia, né quando. «Come hai fatto a nasconderlo?», la domanda successiva. «Beh, non faccio mai niente di troppo pubblico», la replica di. LEGGI ...