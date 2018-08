Ed Sheeran ha sposato in gran segreto la compagna Cherry Seaborn

blogo

: #EdSheeran è già un uomo sposato ?? Teddy, perché non ci hai detto niente? ?? 'Beh, non faccio mai niente di troppo… - rtl1025 : #EdSheeran è già un uomo sposato ?? Teddy, perché non ci hai detto niente? ?? 'Beh, non faccio mai niente di troppo… - mtvitalia : Fermi tutti: Ed Sheeran sarebbe già un uomo sposato ???? - 97Directioner_ : RT @writerinthed4rk: ma vi rendete conto che Ed Sheeran si è sposato? STA DIVENTANDO UN UOMOOO, IL MIO RAGAZZO STA CRESCENDOO -

(Di martedì 28 agosto 2018) Kiss me under the light of a thousand stars. E chissà se il bacio del sì tra Ede lasarà stato acto dalle parole di Thinking out loud, brano del cantautore inglese del 2014. Di certo solo le stelle hanno illuminato il loro matrimonio, sfuggito ai flash delle fotocamere e ai riflettori delle televisioni di mezzo mondo, rivelato dall'artista nelle scorse ore durante un'intervista alla tv statunitense.Ospite di Access per la presentazione del documentario Songwriter, Edè stato messo alle strette da una domanda dell'intervistatore sulla sua vita sentimentale. "Qualche dettaglio sul matrimonio? Avete già scelto la data?", chiede il giornalista, a cui il cantante risponde mostrando l'anulare anellato. La fede e il viso rosso non lasciano dubbi: le nozze sono già state celebrate in, lontani dagli occhi indiscreti dei ...