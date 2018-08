Ecco cosa dice la concessione Autostrade e perché è stata così a lungo “secretata”

Torture in Libia - Ecco cosa ha fatto inorridire Papa Francesco : Aguzzini e Torture, in Libia: Avvenire ha pubblicato dei fermi immagine di alcuni video filmati visti anche da Papa...

Kate Middleton - il figlio George torna a scuola : Ecco cosa lo aspetta : George, il primogenito di William e Kate Middleton, presto ricomincerà la scuola. Cinque anni compiuti lo scorso 22 luglio, il principino frequenterà il secondo anno alla prestigiosa Thomas’s Battersea school di Londra. Grandi novità lo attendono. Il suo programma di studi prevede nuove materie da apprendere e più compiti a casa. Anche il primo giorno di scuola sarà completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando tutti ...

In Francia addio al telefono fisso. Ecco che cosa può accadere in Italia : Il caro vecchio telefono in Francia sta per andare in pensione. Il conto alla rovescia è iniziato e, come sempre accade in occasione di passaggi tecnologici chiave – c'è anche una data...

“Preso a bastonate da albergatore di Aosta”/ Ultime notizie - la denuncia di una coppia : Ecco cosa è successo : “Preso a bastonate da albergatore di Aosta”. Ultime notizie, la denuncia di una coppia sudafricana in vacanza in Italia: ecco cosa è successo(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:01:00 GMT)

Ryanair - dopo scioperi e proteste firma il nuovo contratto : Ecco cosa cambia : Pensioni, Tfr e tasse: il primo contratto Collettivo di Lavoro per i Piloti dipendenti della società Ryanair è...

'Ha perso la memoria e...' - Ecco cosa svela Romina Power sulla scomparsa di Ylenia Carrisi : FUNWEEK.IT - Da qualche settimana a questa parte si rincorrono le voci che Ylenia Carrisi, scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans, sia in realtà viva e vegeta e che si trovi probabilmente...

Le promesse di Lega a e M5S alla prova del Def : Ecco cosa ci aspetta : L'economia frena, i mercati mandano segnali preoccupanti e lo Stato deve piazzare quasi 400 miliardi di di titoli mentre il paracadute Bce si sta per chiudere. I segnali di un autunno ad alto rischio

Le promesse di Lega a e M5S alla prova del Def : Ecco cosa ci aspetta : Questa sembra essere la missione principale a cui si sta dedicando il ministro dell'Economia Giovanni Tria, impegnato a spegnere i focolai di tensione che si accendono sui mercati attorno ai piani ...

Facebook - arriva "Cose in Comune" : Ecco a cosa serve : Sulla piattaforma Facebook si sta testando la nuova funzione Cose in Comune". serve ad incentivare amicizie con utenti che non sono tra gli amici.

Sorteggi Champions League - inizia l’attesa : le fasce - Ecco cosa rischiano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Sorteggi Champions League – Prendono il via questa sera gli ultimi match validi per i preliminari di Champions League, poi il quadro per la fase a gironi sarà al completo, quattro club italiani pronti a dare battaglia ed arrivare fino in fondo alla competizione. La più grande incognita è quella legata al Liverpool, in caso di qualificazione del Benfica i Reds scivolerebbero in terza fascia con un grande rischio per i club italiani. ...

Ecco cosa mangia Hailey Baldwin : Futura moglie di Justin Bieber, 14 milioni di follower su Instagram, migliore amica di Bella Hadid e Kendall Jenner, modella tra le top del decennio, di quelle che saranno ricordate. E nonostante sia spesso fotografata mentre si mangia un bel hamburger, Haily Baldwin, bionda, 21 anni, dice chiaramente che quella non è la sua normalità. LEGGI ANCHEGli esercizi per gli addominali (in base al tipo di costume) Insomma, fa quasi sentire meglio sapere ...

Dieta contro gastrite : Ecco cosa si mangia : La Dieta contro la gastrite prevede il consumo di alcuni alimenti e l'esclusione di altri che invece peggiorano i sintomi come il bruciore di stomaco

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati! Ecco lui cosa ha combinato! : A poche settimane dal termine del reality show più scottante dell’estate, Temptation Island, la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, si è lasciata. Lui ha combinato un danno irreparabile! Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti della quinta edizione di Temptation Island versione Vip. Il tarantino all’interno del villaggio sardo, non si è propriamente comportato bene nei confronti della fidanzata. ...

Statua della Libertà - evacuata tutta l'isola : Ecco cosa sta succedendo Video : evacuata Liberty Island, l'isola che ospita la Statua della Libertà. Momenti di paura a New York in seguito a quello che sembra essere un incidente che avrebbe provocato un...