Dramma in volo | bimba di due anni si sente male e muore dopo atterraggio Soffriva di una

(Di martedì 28 agosto 2018) Tragedia in. Doveva essere un ‘viaggio’ di speranza sul velidella compagnia di bandiera italiana, Alitalia; si è rivelato, invece, teatro della triste dipartita di un piccolo angelo. Una bambina di cittadinanza libanese, di soli 2, è mortaessersi sentitasulAlitalia Beirut-Roma. L’aereo stamattina è stato dirottato a Bari e ha effettuato und’emergenza per permettere soccorsi più rapidi ma nonostante l’immediato arrivo dell’ambulanza la piccola è deceduta durante il trasferimento in ospedale. La, che stava arrivando in Italia per cure mediche, è stata colta da una crisi cardiaca durante iled è stata assistita da una infermiera della Croce Rossa che era a bordo con lei. La bambina in aereo – spiegano fonti della compagnia aerea – oltre ad essere assistita da un’infermiera della ...