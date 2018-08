Dopo lo stupro di Jesolo Forza Nuova appende sulla spiaggia un manichino nero | Pena

huffingtonpost

: RT @PiovonoRoseNere: Carini quelli del #Tg5 che cercano di far passare #AsiaArgento come una vittima Scordano che la stronzetta ha usato l… - albiuno : RT @PiovonoRoseNere: Carini quelli del #Tg5 che cercano di far passare #AsiaArgento come una vittima Scordano che la stronzetta ha usato l… - gio_gio62 : RT @PiovonoRoseNere: Carini quelli del #Tg5 che cercano di far passare #AsiaArgento come una vittima Scordano che la stronzetta ha usato l… - nessunn6 : RT @PiovonoRoseNere: Carini quelli del #Tg5 che cercano di far passare #AsiaArgento come una vittima Scordano che la stronzetta ha usato l… -

(Di martedì 28 agosto 2018) Una sagoma nera, appesa a una corda per simulare un'impiccagione. Sotto, un cartello con la scritta "di morte per gli stupratori" e la firma:. L'azione è stata compiuta nella notte a, località in provincia di Venezia dove una quindicenne è stata violentata. Per il reato è stato arrestato un cittadino senegalese.Lo foto delè stata diffusa su Facebook dalla formazione politica di estrema destra, a corredo di un lungo post: "Il senegalese stupratore non si può espellere?di morte", si legge all'inizio del messaggio firmatoVenezia eVeneto. La nota va oltre: si sostiene che "gli invasori africani hanno creato un'epidemia di stupri", e si "indica la chiara necessità della difesa nazionale e patriottica"."Continueremo a sostenere le iniziative di questo governo - ...