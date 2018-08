Domenica Live | chi affiancherà Barbara d’Urso a settembre

Mara Venier torna a parlare dello scontro tra Domenica In e Domenica Live e fa una rivelazione su Mediaset e il contratto con la Rai… : Mara Venier in una lunga intervista rilasciata a Tv Blog è a parlare dello scontro tra Domenica In e Domenica Live e del suo rapporto con Barbara d’Urso. “Non ho mai pensato che Barbara sia una mia nemica. E’ una mia competitor, ma è prima di tutto una amica. Lei è forte, lo sappiamo, in questi anni ha preso molto pubblico di Rai1. Quando ci vediamo mi dice spesso: da quando non ci sei più tu ho cominciato a vincere su Vita in diretta e poi ...

Maltempo - Domenica d’autunno al Nord : freddo in pianura - neve sulle Alpi. Attenzione dal pomeriggio al Centro/Sud [LIVE] : Da lettini e ombrelloni a guanti e scarponi il passo è breve nel pazzo clima dell’estate 2018 in Italia: risveglio tipicamente autunnale stamattina al Nord, e in modo particolare nell’area alpina e al Nord/Est dove le temperature sono crollate fino a +10°C a Belluno, +11°C a Biella, Aosta e Sondrio, +12°C a Novara, Trento e Merano, +13°C a Udine, Trieste, Gorizia, Pavia, Pordenone, Rovereto e Treviso, +14°C a Brescia, Bergamo e ...

Barbara d’Urso instancabile : le novità su Domenica Live e Pomeriggio 5 : Domenica Live e Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso: le novità Barbara d’Urso instancabile. La conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, nonostante sia agosto inoltrato, continua a lavorare. Impegnata tutti i giorni dalle prime ore dell’alba con le riprese de La Dottoressa Giò, Barbara d’Urso ha messo da parte le sue vacanze per girare le puntate della fiction che l’ha resa celebre negli anni ’90. ...

Domenica In : Mara Venier strappa una super ospite a Domenica Live : Mara Venier è ancora in vacanza ma già pensa e agisce con l’ottica di chi a Settembre dovrà contrastare la “Santa di Cologno”, Barbara D’Urso. Gina Lollobrigida, vestita di tutto punto, fasciata in abito da sera in mezzo ai campi manda sui social un messaggio a Mara, rinnovandole l’appuntamento per settembre dove sarà sicuramente sua ospite! La Venier, sfodera un pezzo da 90: Gina Lollobrigida a Domenica In Dal 16 settembre la ...

Aida Nizar opinionista fissa di Barbara D'Urso / "A settembre sarò a Domenica Live e Pomeriggio 5" : l'annuncio : Aida Nizar sarà tra gli opinionisti fissi di Barbara D'Urso. Arriva l'annuncio della spagnola su Instagram: "A settembre sarò a Domenica Live e Pomeriggio 5"(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:40:00 GMT)

Barbara D’Urso : Aida Nizar confermata a Pomeriggio 5 e Domenica Live : Aida Nizar opinionista nei programmi di Barbara D’Urso: “Vi farò godere” Pronti a prendere il caffeuccio delle 17, poco dopo la fine del Segreto, con Barbara D’Urso? Da lunedì 3 settembre torna in onda Pomeriggio Cinque, mentre da Domenica 16 settembre parte la nuova edizione di Domenica Live. In vacanza, Aida Nizar non riesce a contenere l’entusiasmo e la gioia per l’imminente ritorno in tv ospite dalla ...

Barbara d’Urso promuove Aida Nizar : nuovo lavoro a Pomeriggio 5 e Domenica Live : Aida Nizar resta in Italia per lavorare accanto a Barbara d’Urso L’estate è quasi finita per Barbara d’Urso che è pronta a tornare in tv con i suoi programmi: Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il primo partirà ufficialmente lunedì 3 settembre mentre il secondo Domenica 16 settembre. Tra le novità della stagione, la presenza fissa […] L'articolo Barbara d’Urso promuove Aida Nizar: nuovo lavoro a Pomeriggio 5 e Domenica ...

Aida Nizar pronta a Pomeriggio 5 e Domenica Live : 'Vi farò godere' : Aida Nizar urla ai quattro venti la sua felicità per l'imminente ritorno in tv con Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e Domenica Live . La spa

Cristiano Malgioglio : "Domenica In o Domenica Live? Non ho ancora firmato nulla" : E mi sono innamorato di Barbara d'Urso e Mara Venier. Contemporaneamente. Cristiano Malgioglio, tra l'incudine e il martello in queste settimane di metà estate, rivela al settimanale Diva e Donna di non aver firmato ancora alcun contratto per la prossima stagione televisiva. Le proposte sarebbero arrivate da Rai e Mediaset, da Domenica In e Domenica Live, ma l'indecisione regnerebbe sovrana: il cantautore è amico di entrambe le padrone di ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : che Domenica! Ganna - Paltrinieri - canottaggio - Miressi. Allacciate le cinture! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE degli European Championships 2018. Una domenica 5 agosto che si annuncia avvincente. L’Italia andrà a caccia di un altro gruzzolo importante di medaglie (sinora nessuno ne ha vinte quante noi…). Gregorio Paltrinieri dovrà fronteggiare forse la sfida più difficile della carriera. Il carpigiano non è sembrato in forma nelle batterie dei 1500 e l’ucraino Romanchuk sarà un avversario ...

Da Domenica Live a Sanremo - la 'regina del trash' colpisce ancora : Claudio Baglioni ha concesso il bis al Festival di Sanremo, ma la suo fianco non ci saranno Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. E chi dunque? Le indiscrezioni parlano di un arrivo bomba: Barbara ...

OGNI MALEDETTA Domenica - LA7/ Info streaming del film di Oliver Stone (oggi - 20 luglio 2018) : Il film OGNI MALEDETTA DOMENICA va in onda su La7 oggi in prima serata. Nel cast figurano Al Pacino, Dennis Quaid, James Woods e Cameron Diaz, alla regia Oliver Stone. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:32:00 GMT)

Barbara D'Urso - spot di Domenica Live / Video : hostess - teenager e pilota. E sulla Dottoressa Giò... : Barbara D'Urso tornerà su Canale 5 con Domenica Live il prossimo 16 settembre: ecco il divertente Video promo in cui mostra "mille facce della vostra Domenica".(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:44:00 GMT)