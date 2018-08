Dmax | Affari a 4 ruote ora parla italiano

tvzap.kataweb

(Di martedì 28 agosto 2018) Il Boss è Donald, che però alla Casa Bianca preferisce l’officina. Nello è il Principe e basta vederlo in azione per capire perché. E poi Riccardo, il Profeta, di poche parole, ma quando mette le mani su un cofano è Vangelo. Diventato un cult con Mike Brewer (qui tutto quello che c’è da sapere su di lui) sui canali Discovery di tutto il mondo, arriva anche in versione tricolorea 4Italia, il format dedicato a tutti gli appassionati di auto storiche, in prima tv assoluta sucanale 52 da giovedì 30 agosto alle 21.25.a 4Italia, chi sono Donald, Nello e Riccardo DONALD “IL BOSS”. È il Boss dia 4Italia e basta un’occhiata per capire perché si fa chiamare Donald,anche se non risiede alla Casa Bianca ma praticamente vive in un’officina.Da una vita nel difficile mondo delle auto ...