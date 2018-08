Dipendenza da videogiochi come quella da cocaina | Libero attacca i maniaci del

eurogamer

(Di martedì 28 agosto 2018) "Assumono droghe, alcol, non si alzano neppure per andare in bagno e si dimenticano di badare ai figli. E ogni tanto, ammazzano pure la gente."È così che Costanza Cavalli, editorialista di, definisce i "del videogioco", in un articolo apparso oggi nella sezione Attualità del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. A pochi giorni dai terribili fatti di cronaca giunti da Jacksonville, in Florida, il giornale si scaglia duramente contro ie contro i dipendenti da essi, affermando nello stesso titolo che andrebbero "ricoverati in clinica"."Secondo gli esperti, sviluppano unadella". L'ultima volta che ierano riusciti a strappare una prima pagina di giornale agli editori risale allo scorso giugno, quando l'OMS definì un disturbo mentale ladanotizia suscitò discreto scalpore, ed è ripresa ...