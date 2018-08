Dinamo Zagabria Young Boys Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote

Video/ Young Boys Dinamo Zagabria - 1-1 - : highlights e gol della partita - Champions League - : Video Young Boys Dinamo Zagabria , 1-1, highlights e gol della partita, valida per i play off della Champions League. Solo pareggio all'andata.

YB-Dinamo Zagabria 1 : 1! Gli ospiti colpiscono un palo con Hajrovic : Lo Young Boys affronta i croati del Dinamo Zagabria per conquistare un posto nella fase a gironi di Champions League. Vivete in diretta la serata con tutti gli avvenimenti decisivi in questo Live ...

Champions League - terzo turno : vincono il Benfica e la Dinamo Zagabria - pari per l’Ajax [RISULTATI] : terzo turno di qualificazione di Champions League ed Europa League in questo martedì di inizio agosto: in tutto 8 partite. In campo anche squadre di primo livello come Benfica, Fenerbahçe, Ajax e Stella Rossa. ECCO I RISULTATI: Champions League Astana-Dinamo Zagabria 0-2 Qarabag-Bate 0-1 Malmoe-MOL Vidi 1-1 Slavia Praga-Dinamo Kiev 1-1 Standard Liegi-Ajax 2-2 Stella Rossa-Trnava 1-1 Benfica-Fenerbahçe 1-0 EUROPA League Pyunik ...

Champions : in campo Benfica - Ajax - Fenerbahçe. Vince la Dinamo Zagabria : Martedì di calcio internazionale con 7 gare del terzo turno di qualificazione alla Champions League 2018-19 e una alla Europa League 2018-19. In campo anche squadre di prestigio come Benfica, ...