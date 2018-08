DICIOTTI | SALVINI INDAGATO | “NO IMMUNITÀ” Ultime notizie | può essere processato anche se

“Ancora sbarchi!”. DICIOTTI solo una prova di forza. Arrivano 277 immigrati - ecco dove. Salvini ‘beffato’ : Matteo Salvini continua a manifestare la propria soddisfazione per esser riuscito a ‘smistare’ i migranti della nave Diciotti, tenuta ‘ostaggio’ per oltre una settimana al porto di Catania. Una mossa che rischia di costargli caro dopo la decisione del pm di Agrigento di avviare un’indagine a carico del capo del Viminale: “Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà. Anche e soprattutto da parte di gente ...

DICIOTTI : Salvini - non chiederò l'immunità : 'Se il Tribunale dirà che devo essere processato, andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire...'. Lo ha detto il ministro dell'Interno,...

Salvini indagato per DICIOTTI : “Non voglio immunità”/ Ultime notizie - Anm : “Magistrati vanno difesi” : Salvini indagato per caso Diciotti, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:54:00 GMT)

DICIOTTI - non capisco perché Salvini critichi la Magistratura : Onestamente non capisco il senso dell’accusa che Salvini rivolge alla Magistratura per il caso della nave Diciotti. Non la capisco perché mi sembra che attenui il senso politico di quello che egli ha fatto. Salvini, con moto machiavellico (voluto o meno), ha cercato lo scontro con l’Unione europea sul tema dei migranti forzando lo sbarco della Diciotti. Il senso machiavellico dell’operazione è stato quello di trattenere i ...

SALVINI INDAGATO PER DICIOTTI : “PROCESSATEMI!”/ Ultime notizie - Ministro attacca il Presidente Asgi : “delira” : SALVINI INDAGATO per caso DICIOTTI, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:57:00 GMT)

DICIOTTI - Salvini : “Inchiesta boomerang - no immunità”/ Ultime notizie - Travaglio : “Indagato volontario” : Salvini indagato per caso Diciotti, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 16:15:00 GMT)

DICIOTTI - SALVINI INDAGATO : “INCHIESTA BOOMERANG - NO IMMUNITÀ"/ Ex pm Nordio smonta le accuse : SALVINI INDAGATO per caso DICIOTTI, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Salvini indagato : «Rinuncio all’immunità». DICIOTTI - migranti verso Ariccia : Il ministro dell’Interno: «Se il pm di Agrigento pensa di intimorirmi si sbaglia» e rilancia la riforma della Giustizia. Nuovo attacco all’Ue: «Quando avranno bisogno di noi li ripagheremo con la stessa moneta»

DICIOTTI - Faraone (PD) : “Salvini dovrebbe dimettersi per comportamento indegno - contava i like ogni giorno” : Il deputato Davide Faraone nel dibattito con Riccardo Molinari (lega) a L’aria che tira estate (La7) sul blocco dello sbarco per la nave soccorso Diciotti ordinato da Matteo Salvini L'articolo Diciotti, Faraone (PD): “Salvini dovrebbe dimettersi per comportamento indegno, contava i like ogni giorno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di Maio con Salvini sulla DICIOTTI. 'Quest'Ue sbaglia e sparirà' : 'L'inchiesta sarà un boomerang, non voglio l'immunità' ribadisce il ministro dell'Interno. L'altro vicepremier lo difende: 'Al prossimo caso, l'Italia tratterà direttamente con i singoli Stati. Molti ...

Perché Salvini è indagato per il caso DICIOTTI : «Io ho fatto solo il mio lavoro di ministro e sono pronto a rifarlo. Per il resto mi spiace per il procuratore di Agrigento. Penso che con tutti i problemi che ha la Sicilia, la priorità non sia certo indagare Salvini. E poi lui era lo stesso che qualche mese fa diceva: “Il rischio di terroristi a bordo dei barconi è alto”. Ha cambiato idea?». Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lo ha detto a poche ore dall’apertura dell’inchiesta e ...

Di Maio con Salvini sulla DICIOTTI. 'Quest'Europa sbaglia e sparirà' : 'L'inchiesta sarà un boomerang, non voglio l'immunità' ribadisce il ministro dell'Interno. L'altro vicepremier difende l'alleato e avverte: 'Al prossimo caso, l'Italia tratterà direttamente con i ...

SALVINI INDAGATO - “INCHIESTA DICIOTTI BOOMERANG PER PM”/ “No all’immunità” : il Ministro attacca Renzi : SALVINI INDAGATO per caso DICIOTTI, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:40:00 GMT)

DICIOTTI - Salvini : "Ho fatto solo il mio lavoro" : Il ministro dell'Interno dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per il caso Diciotti: "Se il tribunale dei ministri dirà che devo essere processato, andrò dai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore"