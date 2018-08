Di Maio | “reddito di cittadinanza a tutti nel 2019” Vicepremier M5s sfida Ue | “Manovra

Governo - Di Maio : “Reddito di cittadinanza e flat tax subito - niente referendum sull’euro” : " Reddito di cittadinanza , flat tax e abolizione della legge Fornero sono emergenze sociali" ha spiegato Il vice premier in una intervista nella quale ha parlato anche del destino della Tav e della Tap "nodi da sciogliere su piani distinti"Continua a leggere

Tria - “Manovra nei limiti bilancio”. Di Maio - “Reddito di cittadinanza priorità"/ Mef : no manovre di spending : Manovra Economica, Tria ‘frena’ Di Maio e Salvini "no spese fuori da vincoli di bilancio". Ultime notizie, vicepremier M5s "nessuna contrapposizione col Mef"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Luigi Di Maio : “Reddito di cittadinanza non è misura assistenzialista - le coperture ci sono” : Durante il question time alla Camera Luigi Di Maio ha risposto sulle risorse disponibili per introdurre il reddito di cittadinanza entro il 2018: "Verrà attuato il prima possibile, le coperture già ci sono. Al Sud c'è una situazione drammatica, un abitante su 10 vive in indigenza".Continua a leggere