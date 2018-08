Di Maio ha fatto un po’ di promesse al Fatto

Salvini indagato per caso Diciotti : “ho fatto solo il mio lavoro”/ “No all’immunità” - e Di Maio lo difende : Salvini indagato per caso Diciotti, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Di Maio e Giorgetti in Versiliana per la IX Festa del Fatto Quotidiano : Incontri di giorno e spettacoli la sera, a partire da giovedì 30 agosto con Carlo Verdone che racconterà i suoi personaggi. Venerdì' sera il concerto evento di Max Gazzè, sabato SalviMaio , lo spettacolo di Andrea Scanzi, ...

Ilva - Di Maio : Mittal sempre in buona fede. Delitto perfetto fatto dallo Stato : Per il ministro dello Sviluppo, la gara è illegittima ma non si può annullare - "Mittal è sempre stata in buona fede. Il Delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e ...

Per Di Maio non dobbiamo emigrare - ma 5 milioni di italiani lo hanno fatto : Non si arresta la "fuga" degli italiani alla ricerca di lavoro e opportunità all'estero. Sono infatti 5 milioni i connazionali che vivono e lavorano fuori confine, un dato eclatante che racconta una tendenza in atto da diversi anni, quasi a dispetto del monito lanciato due giorni fa dal vicepremier Luigi Di Maio ("Non dobbiamo emigrare"). Il vicepremier si riferiva alla tragedia di ...

Così Di Maio - sul 'decreto dignità' - abolisce di fatto il bicamerlaismo : Questa argomentazione scarica ingiustamente sul sistema istituzionale le inefficienze di una classe politica frammentata. Il bicameralismo perfetto rappresenta invece un virtuoso meccanismo tramite ...

Così Di Maio - sul "decreto dignità" - abolisce di fatto il bicamerlaismo : C'era un tempo l'inviolabile sacralità del bicameralismo. Quello che andava preservato dall'"attentato alla democrazia" ideato da Matteo Renzi e dalla perfida Jp Morgan, quello che, benedetto, consentiva a deputati e senatori di lavorare con calma e serenità ed evitare gli errori dettati dall'eccess

Beppe Grillo fa 70 anni. Gli auguri di Di Maio : Sei il paziente zero dai cui tutti siamo stati contagiati. Ci hai fatto ammalare di M5S : "70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni, ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori". Con queste parole Luigi Di Maio, ministro del Lavoro fa gli auguri al leader del M5S per i sui 70 anni. In un lungo post Di Maio ricorda:--"Oggi siamo qui e se siamo qui è grazie a te, grazie alla tua energia contagiosa. Ci hai sempre detto che il Movimento 5 Stelle è un virus ...

Ilva - Di Maio : "La gara è stata un pasticcio. Abbiamo fatto bene ad approfondire" : Davanti ad una Camera dei Deputati deserta, Luigi Di Maio ha riferito sulla questione Ilva. L'esecutivo giallo-verde aveva chiesto all'Autorità Anticorruzione un approfondimento sulla gara che ha portato alla cessione dello stabilimento alla Arcelor Mittal, multinazionale operante nel settore dell'acciaio. L'Anac ha ravvisato "criticità" nella gara d'appalto disposta dal precedente esecutivo e adesso il Governo potrebbe anche decidere di ...

Sull’Ilva è scontro - Di Maio : “Governo precedente ha fatto un pasticcio”. Calenda : “Falsità” : Luigi Di Maio interviene alla Camera sulla vendita dell'Ilva di Taranto, alla luce dei rilievi espressi dall'Anac. Le criticità riguardano il rinvio del piano ambientale, le scadenze intermedie e i mancati rilanci dei concorrenti. Per Di Maio "la gara è stata un pasticcio". L'ex ministro Carlo Calenda rivendica le sue scelte.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Taglio vitalizi - Di Maio al Fatto.it : “C’è la piena disponibilità della Lega. Spero già domani alla Camera” : “Noi ci aspettiamo che i vitalizi vengano aboliti sul serio senza annacquare i conti perché l’obiettivo è tagliare il 99%-100% dei soldi che vanno ingiustamente agli ex parlamentari e su questo la Lega mi ha dato tutta la disponibilità a votare il Taglio dei vitalizi”. Lo ha detto al fattoquotidiano.it il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine dell’audizione in Senato, sottolineando: ...

Luigi Di Maio : “Non ho mai lavorato? Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca impieghi umili che ho fatto” : Il vicepremier Luigi Di Maio a InOnda (La7) torna sulla polemica di lungo corso che lo vede opposto a Silvio Berlusconi che gli rimprovera di essere il primo ministro del Lavoro che non ha mai lavorato in vita sua. Di Maio reagisce con stupore: “Mi meraviglia che non riconosca i lavori umili che ho svolto” L'articolo Luigi Di Maio: “Non ho mai lavorato? Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca impieghi ...