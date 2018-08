Denver | suicida a 9 anni | aveva dichiarato la sua omosessualità

Blastingnews

(Di martedì 28 agosto 2018) In un mondo dove le coppie omosessuali ottengono sempre più diritti, ecco una notizia che ha dello sconvolgente e che va in controtendenza. Un bambino di 9, infatti, hala suae, subito dopo, ha deciso di togliersi la vita. Il fatto è successo a, negli Stati Uniti. Un coming out che ha scatenato le prese in giro da parte dei compagni. Per ben 4 giorni il bambino, Jamel Myers, è stato preso di mira con diversi insulti e inviti a togliersi la vita. Una provocazione che, alla fine, in preda alla vergogna, ha accettatondosi....