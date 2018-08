De Seta | il maestro dimenticato del documentario neorealista La nipote Vera Dragone

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 agosto 2018) A Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, il ricordo di Vittorio Deè quasi un tabù. Come se la discrepanza tra il paese reale dei calabresi e l’altare della cultura dei suoi stessi figli fosse un solco troppo difficile da superare. E non è nemmeno una questione relativa al nemo propheta in patria. Ha a che fare molto più squisitamente con l’apatia e l’indifferenza, con il lasciar perdere. Ed è così che a otto anni dalla sua morte (avvenuta il 28 novembre 2011) Vittorio decontinua ad essere quel fantasma che è sempre stato nel feudo di uliveti dove decise di rifugiarsi dopo la scomparsa della moglie. Né una via, né una piazza, né una giornata in sua memoria. Né una fondazione. Eppure l’Italia e gli addetti ai lavori, finanche il Taxi driver Scorsese, non si sono mai dimenticati del: il padre del. Una colonna portante del cinema italiano, ...