Dazn non si vede l' Antitrust avvia un' indagine | nel mirino anche Sky

Ormai sulla cresta dell'onda Diletta Leotta regina di Dazn sempre bella in ogni foto Non si parla soltanto dei problemi di Dazn (leggi l'articolo), si parla spesso anche della bellissima Diletta Leotta, regina del calcio italiano. Passata dalla serie B di SKY alla piattaforma nuovissima di streaming Dazn.

Frosinone Bologna/ Streaming video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Frosinone Bologna Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida già delicata allo Stirpe nella 2^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:29:00 GMT)

Frosinone-Bologna in tv - come vedere la diretta e streaming su Dazn : Frosinone-Bologna Con Dazn avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND La neopromossa Frosinone affronta in campo neutro il Bologna, entrambe reduci ...

Dazn - così non va : anche ieri problemi e polemiche : Dazn ancora nel caos con una fetta di utenti non certo entusiasta del servizio, ieri problemi durante Napoli-Milan Dazn non riesce ancora ad ingranare. Parte del pubblico riesce a seguire le gare con regolarità, un’altra metà invece no. Non ci si può certo ‘accontentare’, i tifosi pagano per avere un servizio che sino ad ora non stanno ottenendo. anche ieri polemiche a non finire durante Napoli-Milan. Gli utenti furiosi ...

Dazn non funziona (ancora)/ Napoli Milan - problemi con lo streaming : rivolta sui social : Il pentalogo degli esperti di Dazn per godersi al meglio le partite di calcio. I prossimi appuntamenti sono previsti per oggi: Juventus-Lazio (ore 18) e Napoli-Milan (20.30).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:57:00 GMT)

DIRETTA / Venezia Spezia (risultato live 1-0) streaming video Dazn : Il punteggio non cambia : DIRETTA Venezia Spezia, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Penzo le due squadre di Serie B inaugurano il loro campionato con una bella sfida(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:36:00 GMT)

Serie B - Balata : “non c’è preoccupazione per Dazn” : ”Serie B preoccupata per DAZN? No, c’è uno splendido rapporto, collaboriamo insieme tutti i giorni e siamo contenti”. Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha commentato così le problematiche relative alla trasmissione delle prime gare sulla piattaforma DAZN. ”È una tecnologia nuova, che si scontra con un deficit della banda larga nel nostro Paese – ha proseguito al termine dell’assemblea di ...

Balata - non c'è preoccupazione per Dazn : ANSA, - MILANO, 24 AGO - ''Serie B preoccupata per DAZN? No, c'è uno splendido rapporto, collaboriamo insieme tutti i giorni e siamo contenti''. Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha ...

Dazn-Sky - Ronaldo sponsor non placa il Codacons : esposto all'Antitrust : Cristiano Ronaldo sarà il testimonial di Dazn nel mondo. La notizia, anticipata dalla Gazzetta dello Sport, segue le polemiche esplose sabato scorso, dopo il flop della piattaforma. E ne parla lo ...

Dazn non funziona : le soluzioni : Siete seduti comodamente sul divano di casa a guardare la partita della vostra squadra del cuore, ma all’improvviso DAZN decide di non funzionare? Si tratta di una situazione molto spiacevole, soprattutto se si blocca nel vivo dell’azione. DAZN è il servizio più discusso del momento, sia nel bene che nel male. Esso, infatti, propone agli utenti un pacchetto di contenuti molto allettante. Chi decide di provare il servizio ha diritto a ...