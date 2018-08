Date maturità 2019 | ecco quando si svolgerà l’esame di Stato e tutte le altre novità

Maturità 2018 - cosa sapere su tracce - materie e Date. Ventimila gli studenti non ammessi : Come si svolge l'esame di Maturità 2018 e come superarlo? Circa cinquecentomila studenti italiani saranno impegnati nelle prove scritte e orali a partire da mercoledì 20 giugno: ecco tutto quello che si deve sapere sui nomi dei commissari esterni, le tracce del tema d'italiano, le materie e cosa portare per non farsi trovare impreparati.Continua a leggere