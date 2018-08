Danny Boyle ha mollato Bond25 per non uccidere 007

Danny Boyle NON FARÀ JAMES BOND/ La sceneggiatura è pronta - ma le riprese sono in ritardo : DANNY BOYLE non FARÀ JAMES BOND, su Twitter arriva la conferma di alcune voci che si erano sparse nelle ultime settimane. Alla base della scelta delle ''divergenze creative"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:52:00 GMT)

Danny Boyle non sarà il regista del nuovo James Bond : lascia per “divergenze creative” : La spia più famosa del mondo, 007, deve trovare un regista. Dopo l’addio di Danny Boyle, celebre per il suo The Milionarie (8 Oscar nel 2009), il nuovo film di James Bond rischia infatti di restare senza guida dopo che il premio Oscar Danny Boyle ha annunciato di non voler più dirigere il 25esimo film della saga di James Bond per “divergenze creative”. La notizia dell’addio di Boyle al film è stata comunicata sul profilo Twitter ...

