Dall' Ontario all' India | ecco il mondo che prova il reddito universale

Tragedia Raganello - 10 vittime : Dalle amiche inseparabili al volontario di Rigopiano : I loro sogni si sono infranti tra le Gole del Parco Nazionale del Pollino. Spinti dal desiderio di ammirare dal vivo le bellezze di un territorio tanto affascinante quanto insidioso. Nonostante le previsioni meteo non fossero incoraggianti tutto sembrava filare via per il verso giusto. Poi la ‘bomba d’acqua’, il torrente Raganello [VIDEO] che si ingrossa e travolge tutto e tutti. I due gruppi di escursionisti, composti da sedici persone, sono ...