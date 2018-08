Dalle borse alle scarpe 200 nuovi accessori per l’autunno inverno

gqitalia

(Di martedì 28 agosto 2018) Le temperature miti di questo fine agosto tengono ben lontano il noioso cambio degli armadi, eppure nelle principali vie delle grandi città, le vetrine sanno già di autunno tra colori eche a breve avremmo voglia di aggiungere al nostro guardaroba. Per raccontarvi quello che andrà il prossimo autunno/abbiamo iniziato a selezionare oltre 200dedicati alla nuova stagione, suddivisi per tipologia, colore, marchio, prezzo. Nella gry qui in alto ne trovate alcuni a questo link l’elenco completo e working in progress, perché ne aggiungeremo diogni settimana, per cui non perdetevi gli aggiornamenti.