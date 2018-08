Dalla Hepburn fino a Moretti | il mito corre sul grande schermo

ilgiornale

: Il #27agosto 1953 usciva nelle sale un classico, reso indimenticabile dalla fuga in vespa di Gregory Peck e Audrey… - SkyTG24 : Il #27agosto 1953 usciva nelle sale un classico, reso indimenticabile dalla fuga in vespa di Gregory Peck e Audrey… - LorenzaBullo : RT @SkyTG24: Il #27agosto 1953 usciva nelle sale un classico, reso indimenticabile dalla fuga in vespa di Gregory Peck e Audrey Hepburn per… - Mgu510 : RT @SkyTG24: Il #27agosto 1953 usciva nelle sale un classico, reso indimenticabile dalla fuga in vespa di Gregory Peck e Audrey Hepburn per… -

(Di martedì 28 agosto 2018) 'Quell'Oscar vinto nel 1953per Vacanze Romane sarebbe dovuto andare alla Vespa perché mentre Gregory Peck corteggiava la, il mondo intero si innamorò dell'altra lei'. A scriverlo è stato 'Forbes', per raccontare come, quel film rappresentò, per tanti motivi, una pietra miliare nella storia della settima arte, con l'...