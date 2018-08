Dai campi spunta l' omaggio a Google per i vent' anni

Difesa blucerchiata - la 'svolta' : più coperture Dai centrocampisti : Genova - Migliorare l'impermeabilità della Difesa era uno degli obiettivi che Marco Giampaolo si è posto alla fine dello scorso campionato. Chiuso con 60 gol incassati in 38 giornate , una media di ...

Caos Serie B e Serie C : i campionati fatti Dai tribunali tra ripescaggi e penalizzazioni rischiano lo slittamento o la sospensione [DETTAGLI] : E’ un Caos infernale la composizione dei campionati per la stagione 2018-2019. Il futuro dei campionati è incerto tra tribunali, sentenze, penalizzazioni e ripescaggi. In Serie B dopo Cesena e Bari, è stato estromesso dal torneo cadetto anche l’Avellino, ma proprio ieri gli irpini hanno comunicato che si affideranno al Consiglio di Stato, tentando di fatto l’ultima carta per non perdere la categoria. I posti liberi nei ...

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne azzurra qualche minuto d'attesa in pedana: il suo lancio inizialmente sembrava fosse nullo, come lo era stato il primo.

Scontro tra tir e pulmino nel foggiano - morti 12 braccianti tutti migranti che tornavano Dai campi. Sull'incidente l'ombra del caporalato : Sabato, in un incidente simile, avevano perso la vita in quattro. Previsto per oggi l'arrivo del premier Conte e di Calvini che annuncia controlli a tappeto contro il caporalato -

Schianto tra un furgone e un tir nel Foggiano : dodici migranti morti - numerosi feriti. Tornavano Dai campi : FOGGIA - dodici persone - tutti braccianti agricoli migranti - sono morte in un altro gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 16, nella località...

Horror Napoli : il Liverpool vince 5-0 - lezione Dai vicecampioni d'Europa : Che potesse arrivare una sconfitta lo si era messo in conto, ma una batosta così pesante fa male anche se in un match amichevole. Il Napoli crolla e si scioglie sotto i colpi di un Liverpool...