Da giovedì le azzurre a Milano

Pallavolo – Nazionale Seniores Femminile : da giovedì le azzurre in campo nella Gloria Cup : L’Italia Femminile senior impegnata nella Gloria Cup Dal 23 al 25 agosto le azzurre di Davide Mazzanti saranno impegnate nella Gloria Cup 2018, torneo che si disputerà a Belek in Turchia. Nel corso della tre giorni di gare, la Nazionale italiana Femminile affronterà Azerbaijan, Russia e la formazione padrone di casa. Nelle scorse settimane, durante la Rabobank Cup, l’Italia ha già incontrato sia la Russia (1 v e 1s) che la Turchia (2 ...

Triathlon - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutte le azzurre in gara : Dopo tanta attesa finalmente domani si inizia! Scattano a Glasgow gli Europei di Triathlon: alle ore 14.30 via alla gara femminile, su distanza olimpica, con tre azzurre impegnate. Difenderanno i colori azzurri Angelica Olmo, Ilaria Zane e Giorgia Priarone. Le azzurre sono accreditate di un piazzamento a ridosso della top ten, ma soprattutto Angelica Olmo potrebbe tentare qualcosa di più, dopo quanto mostrato in stagione. Il ritiro dalla ...