Cyberpunk 2077 | Primo Gameplay con sottotitoli in italiano

CD Projekt RED svela al mondo il primo gameplay di Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED , uno fra i più importanti studi di sviluppo al mondo, ha infatti mostrato ufficialmente al mondo il primo gameplay ufficiale del gioco, il quale ci permette di dare un'occhiata ...

L'attesa è finita : Cyberpunk 2077 si mostra nel primo video gameplay : Al culmine di una trasmissione che si è protratta per tutto il pomeriggio di oggi, CD Projekt RED ha mostrato in diretta su Twitch il gameplay d Cyberpunk 2077, che ha permesso di dare un'occhiata decisamente approfondita a tantissime meccaniche del gioco.La demo mostrata dagli sviluppatori è durata quasi un'ora, e ha mostrato tanto il gameplay a piedi quanto quello a bordo di veicoli, buone dosi di gunplay, la personalizzazione estetica del ...

Cyberpunk 2077 al centro di una criptica e indecifrabile live di CD Projekt RED : Giornata davvero interessante quella odierna dato che al misterioso annuncio previsto per le 19 di cui vi abbiamo parlato proprio poco fa potrebbe aggiungersi un ulteriore grande evento (o forse i due coincideranno, chi lo sa).CD Projekt RED ha infatti lanciato una misteriosa diretta sul proprio canale Twitch. La diretta è legata a doppio filo a Cyberpunk 2077 ma per il momento non è altro che una lunga serie di caratteri alfanumerici ...

Cyberpunk 2077 è ora giocabile dall'inizio alla fine : Cyberpunk 2077 ha raggiunto un importante traguardo nel suo ciclo di sviluppo: il gioco è ora giocabile dall'inizio alla fine. Questo non significa che l'attesissimo titolo sia vicino alla versione finale, le texture potrebbero essere mancanti, intere aree potrebbero essere non modellate, ma il tutto dall'inizio alla fine è completo come framework.Questo è stato confermato dal produttore del gioco. In un'intervista con Engadget, il produttore ...

Cosa nascondono le nuove immagini di Cyberpunk 2077 : decifrati i messaggi segreti : Cyberpunk 2077 è forse il gioco più atteso al mondo e questo CD Project RED, lo sviluppatore polacco, lo sa bene. In occasione della Gamescom di Colonia, una degli eventi dedicati ai videogiochi più importanti al mondo, lo sviluppatore ha pubblicato una serie di immagini e artwork dello sparatutto/RPG che hanno fatto molto discutere. Al di là della bellezza delle immagini (sono davvero fantastiche), come al solito CD Project RED si è ...

Pubblicate delle nuove concept art di Cyberpunk 2077. Una delle immagini nasconderebbe dei messaggi segreti : Recentemente sull'account Twitter di Cyberpunk 2077 sono comparse delle nuove concept art, visibili più in basso, che, a quanto pare, nasconderebbero dei messaggi in codice.Come riporta Gamingbolt, il team di sviluppo non è nuovo a questa tipologia di cose, ovvero nascondere informazioni che i fan dovranno scoprire da soli e, anche in questo caso, sembra che ci siano dei messaggi segreti contenuti all'interno di un'immagine specifica.Tra le ...

Gamescom 2018 : le quest di Cyberpunk 2077 saranno simili a quelle di The Witcher 3 in termini di complessità : Durante la Gamescom 2018 il quest designer di Cyberpunk 2077 Patrick Mills ha scambiato quattro chiacchiere con i ragazzi di PC Gamer. Lo sviluppatore h condiviso qualche dettaglio in più sulla struttura delle missioni secondarie che troveremo nel gioco:"Hai il mandante della missione e una seconda persona poco lontano, potresti andare dalla seconda e svolgere la missione in un determinato modo giusto? Ora il processo è stato reso più ...

Gamescom 2018 : Cyberpunk 2077 - anteprima : Dopo la nostra anteprima di Cyberpunk dell'E3, s'è fatto un gran parlare del prossimo gioco dei CD Projekt Red. E purtroppo non sempre con toni entusiastici, visto che incurante di tutto ciò che di complesso e variegato ci sarà in questo prossimo titolo, il popolo di internet ha deciso una cosa: che la visuale in soggettiva proprio non gli va giù.Sia chiaro, anche io m'aspettavo un gioco in terza persona, un The Witcher in salsa Cyberpunk. E ...

Cyberpunk 2077 risplende in nuove splendide immagini : Per ora niente trailer né tanto meno video gameplay ma l'attesa per Cyberpunk 2077 è a livelli talmente elevati che anche una manciata di nuove immagini attirano l'attenzione di tutti i fan di CD Projekt RED e dell'immaginario Cyberpunk.A quanto pare CD Projekt non è ancora pronta a mostrare al pubblico del vero e proprio gameplay o comunque del materiale indubbiamente più interessante e corposo ma allo stesso tempo c'è il desiderio di non ...

Cyberpunk 2077 potrebbe permettere ai giocatori di cambiare il nome del protagonista : Mentre quella di The Witcher è stata una storia modellata dalle scelte dei giocatori, alla fine è stata la storia di Geralt. Le cose stanno cambiando con il prossimo gioco di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077. Anche se il protagonista ha un nome ben preciso, V, gli sviluppatori vogliono che questa storia diventi completamente la storia dei giocatori.Sappiamo già che potremo modificare l'aspetto di V in una certa misura, nonostante il gioco sia in ...

Il creatore del GDR cartaceo Cyberpunk 2020 Mike Pondsmith è d'accordo sull'uso della prima persona in Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith, il creatore del GDR cartaceo Cyberpunk 2020 ha avuto modo di provare l'attesissimo Cyberpunk 2077, esplorando una grande area in una demo privata di 50 minuti.Come riporta Polygon, Pondsmith si è detto molto soddisfatto dei temi politici affrontati nel gioco e ha mostrato un certo apprezzamento verso la visuale in soggettiva:"Amo la prima persona perché a volte riesce a dare una visione periferica dell'area. Capiterà di ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli in Anteprima : Stanislaw Swiecicki, il genio che si cela dietro Cyberpunk 2077 ha rilasciato Nuovi e interessanti dettagli sul gioco che vogliamo condividere con voi in Anteprima. Cyberpunk 2077: Nuovi dettagli sul sistema di gioco Vi anticipo che non è prevista una modalità multiplayer, almeno inizialmente. Il giocatore si troverà di fronte un sistema di classi e abilità tipici di un gioco di ruolo. Attualmente stiamo ...

Un team di 10 scrittori è al lavoro su Cyberpunk 2077 : I titoli creati da CD Projekt sono da sempre caratterizzati da una grande cura per la parte narrativa, con universi interessanti e curati nei minimi dettagli.Come riporta Gameranx, lo scrittore Stanisław Święcicki (attualmente al lavoro su Cyberpunk 2077) ha parlato durante un'intervista del numero di scrittori al lavoro sull'RPG Cyberpunk 2077:"Sono circa 8 persone, 10 al momento, una bella squadra direi. All'inizio è un po' ...

CD Projekt RED non mostrerà il gameplay di Cyberpunk 2077 alla Gamescom 2018 : Cyberpunk 2077 è stato tra gli assoluti protagonisti allo scorso E3 2018, il gioco si è mostrato con uno splendido trailer ma anche con una demo a porte chiuse riservata ai membri della stampa. In seguito molte testate specializzate hanno condiviso le proprie impressioni sulla demo e, questo, non ha fatto altro che accrescere l'attesa da parte dei fan.In precedenza, CD Projekt RED aveva affermato che il gioco poteva essere presente anche alla ...