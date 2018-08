Cuore a rischio | le rughe sulla fronte sono un segnale

dilei

(Di martedì 28 agosto 2018) Troppeil sintomo che qualcosa non funziona nel. Lo svela una ricerca scientifica secondo cui le linee d’espressione sul viso – e in particolare– sarebbero un chiaroche indica un malfunzionamento nel nostro corpo. Ciò significa che lenonsolamente il segno dell’età che avanza, ma anche un campanello d’allarme importante per prevenire infarti e malattie cardiovascolari. La scoperta è stata fatta dalla dottoressa Yolande Esquirol che ha collaborato con i colleghi del Centro ospedaliero universitario di Tolosa, in Francia. Lo studio è stato presentato al Congresso della Società europea di cardiologia Esc, a Monaco di Baviera, in Germania. La ricerca è partita da un’idea: l’impossibilità di vedere chiaramente fattori dicardiovascolare come l’ipertensione e il colesterolo ...