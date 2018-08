Crollo ponte Genova | Renzo Piano | l’area della Val Polcevera “ha un grande valore

Crollo viadotto Genova - Renzo Piano : “Bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera” : “Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la citta’ ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera. Il ponte lo costruiscono gli ingegneri, ma sono lieto di poter essere utile al progetto perche’ dietro al ponte c’e’ l’orgoglio e la bellezza della citta’“: lo ha dichiarato Renzo Piano al termine della ...

Crollo ponte Genova - Borrelli : chiuso il centro di coordinamento soccorsi : Il capo del Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli ha partecipato oggi a una riunione in prefettura a Genova: dopo avere fatto il punto della situazione in riferimento al Crollo del viadotto Morandi, è stato deciso di “chiudere l’attività del centro coordinamento soccorsi. Adesso lavoriamo su tutte le altre direttrici, come la viabilità e la soluzione dei disagi popolazione,” ha spiegato. Domani “avremo una ...

Genova - Crollo viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte - pm : ancora no indagati : 14.36 Al momento non c'è alcun indagato perché "l'analisi della parte amministrativa dell'opera deve essere approfondita e non può esser fatta in modo superficiale, richiede tempo". Lo ha detto il procuratore capo di Genova Cozzi parlando oggi ai media. "Posso dire che già da ora sia i nostri consulenti tecnici che i componenti della commissione del Ministero dispongono di un consistente numero di reperti utili per accertare le cause del ...

Crollo ponte - procuratore : presto per parlare di responsabilità. Renzo Piano in regione : Cozzi: avanti con gli accertamenti, demolizione del ponte in modo da catalogare i pezzi, no allo sfarinamento, non consentirebbe il proseguimento delle indagini -

Crollo ponte Genova - Procura : problemi già prima degli anni ’90 : “E’ un disastro con il Crollo di una struttura importantissima che presentava evidentemente dei problemi anche da lunga data ed è necessario analizzare in questi periodi di tempo cosa è successo, cosa è stato e non è stato fatto e cosa poteva essere fatto. Si possono evidenziare problemi già prima degli anni ’90, quando sono stati ristrutturati i primi stralli“: lo ha dichiarato oggi il Procuratore capo di Genova, ...

Crollo ponte - Renzo Piano a Genova : 13.43 L'archistar Renzo Piano è nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti, in seguito al Crollo del ponte Morandi. In celebre architetto genovese è entrato da un accesso secondario per evitare i media presenti in piazza De Ferrari. Membri del suo staff avevano già trasportato un grande plastico negli uffici della Regione. Non è escluso che si tratti un progetto per un nuovo ...

Il pm di Genova Francesco Cozzi : "È ancora presto per parlare di responsabilità - avanti con gli accertamenti sul Crollo del ponte Morandi" : Adesso "è troppo presto per parlare di eventuali responsabilità" in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. Lo ha detto il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando la necessità di "andare avanti con gli accertamenti".Al momento, ha aggiunto il procuratore, non c'è alcun indagato perché "l'analisi della parte amministrativa dell'opera deve essere ...

Crollo ponte Morandi - perché gli sfollati dovranno continuare a pagare il mutuo : Le 300 famiglie sfollate dai palazzi sottostanti il ponte Morandi di Genova, crollato parzialmente lo scorso 14 agosto, dovranno continuare a pagare il mutuo anche se le loro case verranno demolite. Non basta la sospensione del pagamento effettuata da alcuni istituti bancari: serve un decreto del governo che preveda l'annullamento definitivo. Ecco perché.Continua a leggere

Crollo ponte Morandi - nominato pool esperti per struttura commissariale : E' stato nominato questa mattina il pool di esperti che affiancherà la struttura commissariale presieduta dal governatore ligure Giovanni Toti e incaricata di realizzare i primi interventi urgenti a seguito del Crollo del ponte Morandi. Lo rende noto le regione Liguria. Cinque i tecnici individuati: Stefano Pinasco, ingegnere del comune di Genova, Enrico Zio ingegnere del Politecnico di Milano, Emanuele Gissi e Alessandra ...

Crollo ponte Morandi - Bersani : “Toninelli straparla. Il governo usa i problemi per creare consenso anziché risolverli” : L'ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, dà un giudizio sull'operato del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e sul governo Lega-M5S: "Stanno usando i problemi invece di provare a risolverli. Stanno seminando per far crescere il consenso. Sulla questione dei migranti, ad esempio, sventolano buoni argomenti per suscitare cattivi sentimenti. Picchiare il pugno sul tavolo dell'Europa si può fare, ma non ricattando a bordo di una nave delle ...

Crollo ponte Genova : Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio con Toti : Renzo Piano si recherà oggi nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il presidente e commissario per l’emergenza Giovanni Toti. L’architetto genovese, con un team di collaboratori, offrirà la sua consulenza sulla gestione dell’emergenza in seguito al Crollo del ponte Morandi e in vista della ricostruzione. L'articolo Crollo ponte Genova: Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio con Toti sembra essere il ...