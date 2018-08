Crollo di Genova | Renzo Piano dona progetto per ricostruzione

Crollo ponte Genova - Renzo Piano : l’area della Val Polcevera “ha un grande valore urbanistico” : A Genova l’area della Val Polcevera interessata dal Crollo del ponte Morandi “è di grandissima importanza” anche se “sostanzialmente periferica. Ho lavorato sempre sul tema delle periferie, un’area di trasformazione, industriale e ferroviaria, un’area di straordinaria importanza per la citta’, Genova non puo’ pensare di crescere ne’ verso mare ne’ verso monte, quindi l’area dove ...

Crollo viadotto Genova - Renzo Piano : “Bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera” : “Spero di essere utile, lo faccio con molta convinzione. Bisogna che la citta’ ritrovi orgoglio e riscatto, bisogna ricostruire questo ponte e ripensare l’intera area della val Polcevera. Il ponte lo costruiscono gli ingegneri, ma sono lieto di poter essere utile al progetto perche’ dietro al ponte c’e’ l’orgoglio e la bellezza della citta’“: lo ha dichiarato Renzo Piano al termine della ...

Crollo Genova - Procura : risultati in tempi non troppo lontani : Genova, 28 ago., askanews, - 'L'analisi che viene effettuata dai consulenti tecnici è alacre e fervida e ci aspettiamo dei risultati utili in tempi non troppo lontani ma non domani o dopodomani. ...

Crollo ponte Genova - Borrelli : chiuso il centro di coordinamento soccorsi : Il capo del Dipartimento di Protezione civile Angelo Borrelli ha partecipato oggi a una riunione in prefettura a Genova: dopo avere fatto il punto della situazione in riferimento al Crollo del viadotto Morandi, è stato deciso di “chiudere l’attività del centro coordinamento soccorsi. Adesso lavoriamo su tutte le altre direttrici, come la viabilità e la soluzione dei disagi popolazione,” ha spiegato. Domani “avremo una ...

Genova - Crollo viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo Genova - Procura a Salvini : no a processi sensazionali : Genova, 28 ago., askanews, - 'Si possono anche fare i processi sensazionali con 20 indagati. Ma non faremmo un buon lavoro'. Lo ha detto il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, rispondendo ad ...

Crollo ponte Genova - Procura : problemi già prima degli anni ’90 : “E’ un disastro con il Crollo di una struttura importantissima che presentava evidentemente dei problemi anche da lunga data ed è necessario analizzare in questi periodi di tempo cosa è successo, cosa è stato e non è stato fatto e cosa poteva essere fatto. Si possono evidenziare problemi già prima degli anni ’90, quando sono stati ristrutturati i primi stralli“: lo ha dichiarato oggi il Procuratore capo di Genova, ...

Crollo ponte - Renzo Piano a Genova : 13.43 L'archistar Renzo Piano è nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti, in seguito al Crollo del ponte Morandi. In celebre architetto genovese è entrato da un accesso secondario per evitare i media presenti in piazza De Ferrari. Membri del suo staff avevano già trasportato un grande plastico negli uffici della Regione. Non è escluso che si tratti un progetto per un nuovo ...

Il pm di Genova Francesco Cozzi : "È ancora presto per parlare di responsabilità - avanti con gli accertamenti sul Crollo del ponte Morandi" : Adesso "è troppo presto per parlare di eventuali responsabilità" in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. Lo ha detto il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando la necessità di "andare avanti con gli accertamenti".Al momento, ha aggiunto il procuratore, non c'è alcun indagato perché "l'analisi della parte amministrativa dell'opera deve essere ...

Crollo ponte Genova : Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio con Toti : Renzo Piano si recherà oggi nella sede della Regione Liguria per un colloquio con il presidente e commissario per l’emergenza Giovanni Toti. L’architetto genovese, con un team di collaboratori, offrirà la sua consulenza sulla gestione dell’emergenza in seguito al Crollo del ponte Morandi e in vista della ricostruzione. L'articolo Crollo ponte Genova: Renzo Piano oggi in Regione Liguria per un colloquio con Toti sembra essere il ...

