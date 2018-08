Crollo del ponte Morandi | tre nomi di Autostrade nel mirino della Procura di Genova

Crollo ponte Morandi - Ingegneri : valutare la sicurezza delle infrastrutture : Piano nazionale delle infrastrutture Sul piano delle infrastrutture gli Ingegneri propongono di dare avvio ad un progetto generale delle infrastrutture in Italia, che rilanci fortemente l'economia e ...

Crollo Ponte Genova - Usb Vigili del Fuoco : “C’è amianto tra i detriti” : “C’è presenza di amianto tra i detriti del viadotto Morandi di Genova, che mette a rischio la salute pubblica e quella dei soccorritori che, nel caso dei Vigili del Fuoco, sono i primi esposti a eventuali contaminazioni”. Lo scrive in una nota Costantino Saporito, Usb Vigili del Fuoco. “Fino alla fine degli anni Novanta, sappiamo che l’amianto era una presenza rilevante nella costruzioni e da Amatrice in poi in caso ...

Crollo Ponte Genova : Società Autostrade finanzia il ‘trascolo’ delle aziende : Società Autostrade finanziera’ il ‘trasloco’ di sei-sette aziende collocate nella zona rossa sotto il Ponte autostradale Morandi crollato. Lo annuncia il sindaco Marco Bucci in vista di un sopralluogo con i tecnici del Comune e di Societa’ Autostrade fissato per domani. Quasi 800 lavoratori di Ansaldo Energia stamani hanno potuto riprendere a lavorare nei pressi del moncone Ovest del Ponte a seguito di una modifica alla ...

Crollo Genova - Delrio - Pd - : da Toninelli nessuna proposta : Roma, 27 ago., askanews, - 'Noi oggi ci aspettavamo un avanzamento nella verità dei fatti, ci aspettavamo soprattutto per i genovesi una serie di proposte, una legge speciale per Genova, un decreto ...

Crollo ponte Morandi - oggi sopralluogo della nuova commissione Mit - : Il procuratore capo di Genova Cozzi, dopo il vertice con i magistrati e i consulenti tecnici: "Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza". E assicura: nessun contrasto con amministrazione". ...

Crollo ponte Morandi - oggi sopralluogo della nuova commissione Mit : Crollo ponte Morandi, oggi sopralluogo della nuova commissione Mit Il procuratore capo di Genova Cozzi, dopo il vertice con i magistrati e i consulenti tecnici: "Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza". E assicura: nessun contrasto con amministrazione". Nel pomeriggio i commissari sul luogo del ...

Crollo ponte Genova : oggi sopralluogo della nuova commissione MIT : “Abbiamo chiarito i rispettivi ambiti di competenza, quindi che cosa la commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può fare di sua iniziativa senza chiedere a noi alcuna autorizzazione. Abbiamo avuto un proficuo scambio di informazioni“: lo ha dichiarato il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi al termine della riunione odierna a palazzo di Giustizia a cui hanno partecipato i magistrati che si ...

Crollo ponte Morandi - Autostrade pubblica online il testo “segreto” della concessione : “Ora basta strumentalizzazioni” : Autostrade per l'Italia ha deciso di pubblicare online il testo integrale della convenzione siglata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema, Autostrade per l'Italia rende pubblico e accessibile a tutti i cittadini il testo della Convenzione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora ANAS) approvata ...

Crollo ponte Genova : i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera : In corso a Genova, nella zona interessata dal Crollo del ponte Morandi, il recupero dei reperti per liberare il greto del Polcevera. Le operazioni dei vigili del fuoco procedono anche in base alle indicazioni della Procura. L'articolo Crollo ponte Genova: i vigili del fuoco al lavoro per liberare il greto del Polcevera sembra essere il primo su Meteo Web.

Genoa ed Empoli ricordano le vittime del Crollo del ponte Morandi. TUTTE LE FOTO : Un pre-partita senza musica e intrattenimento, il pubblico in silenzio per i primi 43 minuti di gioco. Genoa ed Empoli onorano le vittime del crollo del ponte Morandi, a poco più di una settimana ...

Il costone di Procida si sbriciola : nuovo Crollo sulla spiaggia della Chiaia : Procida - nuovo crollo sulla spiaggia della Chiaia a Procida. Nella notte uno smottamento del costone tufaceo ha riversato sull'arenile pietre e terreno. La zona interessata, questa volta, riguarda la ...

Crollo ponte Genova : termina l’allerta meteo - riprende la rimozione delle macerie : terminata l’allerta meteo in Liguria, sono riprese a Genova le operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi, crollate nel greto del torrente Polcevera. Su posto anche i tecnici della procura che repertano i detriti alla ricerca di elementi utili per le indagini. Interdetta tutta l’area area rossa (lato est del viadotto) dove vige il divieto per gli sfollati di entrare nelle case a recuperare i propri effetti personali, ...

Crollo Casa dello Studente - condannate Regione e Adsu - disposto risarcimento da 1 - 2 mln di euro : L'Aquila - Il Tribunale civile dell'Aquila ha condannato la Regione e l'Azienda per il diritto allo studio (Adsu), di proprietà dell'ente regionale, al pagamento di un milione e 200 mila euro ai familiari di Hamade Hussein (conosciuto come Michelone), uno degli otto giovani che hanno perso la vita nel Crollo della Casa dello Studente avvenuta il 6 aprile 2009 nel tragico terremoto che ha distrutto il capoluogo e il suo ...

Crollo ponte Genova : nel greto del Polcevera rimasti 1200 metri cubi di materiali : A Genova, nel greto del Polcevera, dove è crollato il ponte Morandi, rimangono circa 1200 metri cubi di materiale, a fronte degli oltre 5mila che occupavano il letto del torrente il 14 agosto. “Entro metà della settimana prossima dovremmo riuscire a liberare del tutto il greto,” ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. L'articolo Crollo ponte Genova: nel greto del Polcevera rimasti 1200 ...