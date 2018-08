Cristiano Ronaldo farà gol contro il Parma | la curiosa statistica che rende la rete di

Cristiano Ronaldo alla Juve non segna ma è ancora favorito come capocannoniere : Due giornate in Serie A senza segnare. Si attendeva l’esordio di Cristiano Ronaldo alla Juve con trepidazione. Si scommetteva sul

La Juventus “raddoppia” : anche il figlio di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera : Non solo Cristiano Ronaldo, anche il figlio Cristianinho si allena con la Juventus, nei Pulcini dove troverà altri figli d’arte Il figlio di Cristiano Ronaldo è entrato a far parte delle giovanili della Juventus. Il padre CR7, garantisce che Cristianinho ha un talento innato, come non credergli dati i geni. Ebbene, da ieri si allena a Vinovo con i Pulcini 2010 (Under 9), accompagnato dalla splendida Georgina, compagno di squadra del ...

Serie A – Niente gol per Cristiano Ronaldo - ma i bookmaker hanno fiducia in CR7 : Cristiano Ronaldo ancora a secco, ma CR7 continua a comandare in quota capicannonieri I bookmaker concedono fiducia incondizionata a Cristiano Ronaldo: l’asso della Juventus, smentendo tutte le previsioni della vigilia, non è andato in rete né alla prima giornata di campionato, contro il Chievo, e nemmeno alla seconda, contro la Lazio. Ma nonostante il digiuno, prolungatissimo per uno come CR7, i quotisti reputano che abbia tutto il ...

Serie A - dai bookmaker fiducia a Cristiano Ronaldo capocannoniere : resta il favorito : fiducia incondizionata a Cristiano Ronaldo: per i bookmaker resta il grande favorito per la vittoria della classifica dei cannonieri, nonostante il digiuno di gol nelle prime due partite di campionato.

Real Madrid - Marcelo : 'Cristiano Ronaldo ci manca - è il migliore al mondo' : Nostalgia CR7. Perché l'addio del talento portoghese in direzione Juventus non è ancora stato del tutto digerito dall'ambiente Real Madrid , giocatori in primis. Dopo il successo per 4-1 nella seconda ...

Cristiano Ronaldo non si ferma : allenamento anche di domenica [FOTO] : Cristiano Ronaldo è ancora a secco nel campionato di Serie A, due partite e zero gol per il fuoriclasse portoghese, l’attaccante deve cambiare marcia nei prossimi appuntamenti, la condizioni fisica infatti non è ancora ottimale. Nel frattempo l’attaccante è già al lavoro in vista del prossimo appuntamento dei bianconeri, di fronte il Parma, squadra assolutamente da non sottovalutare. Neanche un giorno di pausa per Cristiano ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ancora in palestra di domenica : "Un'altra importante vittoria! Forza ragazzi!" : domenica felice per Cristiano Ronaldo, il giorno dopo la vittoria della sua Juventus contro la Lazio. Nella notte ha postato su Instagram un'immagine della sfida dello Stadium, esprimendo la sua gioia ...

Juve - Cristiano Ronaldo e il giorno libero : "Happy Sunday" : Il campione portoghese su Instagram mostra come spende la giornata di riposo concessa da Allegri. Il pots ha quasi 4 milioni di like

Georgina Rodriguez incanta lo Stadium : la dichiarazione d’amore della compagna di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Georgina Rodriguez dichiara amore alla Juventus nella prima allo Stadium: il post della compagna di Cristiano Ronaldo è romantico Ieri pomeriggio la prima della Juventus allo Stadium ha fatto godere i tifosi bianconeri. La Juve ha trionfato nella seconda giornata di campionato, davanti al pubblico di casa, battendo la Lazio per 2-0. Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito ad andare a segno, ma ha dato tutto il suo contributo per la ...

Cristiano Ronaldo ed il suo tweet dopo la vittoria sulla LazioCristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo twitta sempre dopo ogni gara della Juventus, in pieno stile Max Allegri: ecco il pensiero post Lazio “Un’ altra vittoria importante! Forza ragazzi”. Questo il messaggio dell’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, sui suoi social dopo la delusione per il gol clamorosamente mancato contro la Lazio ma il successo raggiunto dai bianconeri grazie ai gol di Pjanic e Mandzukic. ...

Juventus - Allegri : "Cristiano Ronaldo - in A è diverso"/ 2-0 sulla Lazio "Dybala in panchina? Devo fare scelte" : Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo, in A è diverso". Ultime notizie, il tecnico bianconero dopo il 2-0 sulla Lazio: "Dybala in panchina? Devo fare scelte"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:40:00 GMT)

Georgina allo stadio per sostenere Cristiano Ronaldo : lady CR7 è una bomba sexy [FOTO] : 1/7 Instagram ...

La prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium : è amore oltre i goal : La Signora s'è assicurata il miglior giocatore al mondo, un'azienda mondiale. Basti pensare ai vertiginosi numeri della borsa. Ieri, infatti, il titolo della Juventus ha chiuso a 1,024 per azione , +...

Juventus - il video del clamoroso errore di Cristiano Ronaldo contro la Lazio : Aspettavano tutti soltanto quel momento. Gol della Juve. Gol di Cristiano Ronaldo. Per l'euforia generale che sarebbe stato il pizzicotto definitivo a trasformare il sogno in realtà. Sì, CR7, il "...