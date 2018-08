Cristiano Ronaldo come Asia Argento | quando ha pagato il silenzio di una ragazza che lo

Cristiano Ronaldo - IL GOL PIÙ BELLO DELLA STAGIONE 2017/18/ Video - ora sogna il primo con la Juventus : CRISTIANO RONALDO, il gol più BELLO DELLA STAGIONE 2017/18: Video. La rovesciata in Juventus-Real Madrid DELLA scorsa Champions League viene premiata da Uefa.com come la rete più bella.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:00:00 GMT)

Un altro premio per Cristiano Ronaldo : è suo il gol più bello della passata stagione europea : Era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Cristiano Ronaldo si aggiudica l’ennesimo premio della sua carriera per aver realizzato il gol più bello dell’ultima stagione europea. La rovesciata dell’asso portoghese contro la Juventus ai quarti di finale della Champions League 2017-18, con quasi 200mila voti sui quasi 350mila espressi dagli utenti di Uefa.com, ha stravinto mettendosi alle spalle il ...

Uefa – Il ‘Gol della Stagione’ è la rovesciata di Cristiano Ronaldo alla Juventus : Uefa incorona la rovesciata di Cristiano Ronaldo gol più bello della stagione: la rete di CR7 in Champions contro Juve è stata premiata da quasi 200mila utenti E’ la rovesciata di Cristiano Ronaldo nei quarti di finale della passata Champions League contro la Juventus il ‘Gol della Stagione’ di Uefa.com. La prodezza nei quarti di finale di CR7 si è piazzata al primo posto con quasi 200.000 voti sui 346.915 espressi dagli ...

Calcio : Cristiano Ronaldo vince il premio per il gol più bello dell’anno : Comincio tutto quella sera del 3 aprile 2018 all’Allianz Stadium di Torino nel corso dell’andata dei quarti di finale di Champions League 2018 tra Juventus e Real Madrid. Finì 3-0 per gli spagnoli e Cristiano Ronaldo fu protagonista di un match da urlo: una doppietta con gol in rovesciata, raggiungendo vette neanche contemplabili dai comuni mortali. Seguì il ritorno, il successo 3-1 della Juve e le polemiche su quel rigore per le ...

La Juventus a trazione CR7 : tesserato anche Cristiano Ronaldo jr : È partita la stagione della Under 9 in casa Juventus: tra i nuovi tesserati anche Cristiano Ronaldo jr, figlio del fuoriclasse portoghese che ieri ha vissuto la sua prima giornata in campo con i nuovi compagni di squadra. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo La Juventus a trazione CR7: tesserato anche Cristiano Ronaldo jr sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Nessun dramma - energia positiva'. E alla terza segna sempre : Contro la Lazio è andato vicino alla sua prima rete in Italia, Cristiano Ronaldo ha dovuto però rimandare l'appuntamento con il gol. Prima una bella parata di Strakosha su un tiro dalla distanza, poi ...

Cristiano Ronaldo farà gol contro il Parma : la curiosa statistica che rende la rete di CR7 praticamente certa : Cristiano Ronaldo ha un feeling particolare con il gol alla terza giornata di campionato, la sua carriera parla da sola: la rete contro il Parma è praticamente assicurata Tanta l’attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo, prima quello in Serie A e dopo quello all’Allianz Stadium. Tutta l’Italia calcistica, di fede juventina o meno, curiosa di ammirare il fenomeno portoghese nel proprio campionato. Due partite, 15 tiri ...

La Juventus “raddoppia” : anche il figlio di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera : Non solo Cristiano Ronaldo, anche il figlio Cristianinho si allena con la Juventus, nei Pulcini dove troverà altri figli d’arte Il figlio di Cristiano Ronaldo è entrato a far parte delle giovanili della Juventus. Il padre CR7, garantisce che Cristianinho ha un talento innato, come non credergli dati i geni. Ebbene, da ieri si allena a Vinovo con i Pulcini 2010 (Under 9), accompagnato dalla splendida Georgina, compagno di squadra del ...

Serie A – Niente gol per Cristiano Ronaldo - ma i bookmaker hanno fiducia in CR7 : Cristiano Ronaldo ancora a secco, ma CR7 continua a comandare in quota capicannonieri I bookmaker concedono fiducia incondizionata a Cristiano Ronaldo: l’asso della Juventus, smentendo tutte le previsioni della vigilia, non è andato in rete né alla prima giornata di campionato, contro il Chievo, e nemmeno alla seconda, contro la Lazio. Ma nonostante il digiuno, prolungatissimo per uno come CR7, i quotisti reputano che abbia tutto il ...