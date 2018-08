Così un farmaco contro il glaucoma può rallentare l' assorbimento dei grassi

Coop Roma - commesso malato “rimane senza colazione” : Così non può prendere il suo farmaco. La replica : “Un equivoco” : A stomaco vuoto non può prendere il farmaco salvavita che è costretto ad assumere tutti i giorni. Ma quando chiede di poter cambiare i soldi per comprare la colazione al distributore automatico, gli viene risposto di no: una regola interna lo vieta. Succede nella Capitale all’IperCoop EuRoma2, dove lavora Stefano Maffuccio, commesso appartenente alle categorie protette per la grave patologia di cui soffre. A denunciare l’episodio ...