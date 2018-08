Cosa pensa di Orban il segretario Pd Martina

Nuoto - Federica Pellegrini pensa al ritiro : “Entro l’autunno deciderò Cosa fare della mia vita” : Un fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente del Nuoto azzurro. Federica Pellegrini, pluricampionessa europea e mondiale dei 200 stile libero e con un oro ed un argento a Cinque Cerchi in bacheca, starebbe valutando l’ipotesi di dire basta e ritirarsi. L’italiana, infatti, pochi giorni dopo aver festeggiato i suoi 30 anni, starebbe pensando cosa fare nel proprio futuro. In un’intervista al settimanale “Chi“, ...

Antonio Ingroia - il ritorno della toga rossa : 'Governo fascista?' - Cosa pensa di Lega e M5s : L'ex magistrato più chiacchierato degli ultimi 10 anni, Antonio Ingroia , torna alla ribalta. Lontano dalla politica dopo il clamoroso flop del 2013, ma ancora presidente di Azione Civile , intervistato da Affaritaliani.it sostiene di non avere ancora un giudizio netto su questo governo gialloverde: 'Almeno ...

Matteo Salvini - chi è il magistrato Luigi Patronaggio che lo indaga : Cosa pensa degli immigrati : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è il personaggio del momento, dopo che ieri ha aperto un fascicolo di indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini , accusato anche di ...

X-Factor : il ritorno di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini! Cosa ne pensate del testo? : «È eccezionale, una goduria, non te la stacchi dalla testa». È così che Gianna Nannini definisce Complici, la canzone di Enrico Nigiotti con cui collabora al ritornello. Il brano, che orecchiabile è davvero, anticipa l’uscita di Cenerentola, il nuovo album dell’ex pupillo di X Factor e disponibile a partire dal 14 settembre, tre anni dopo il suo ultimo lavoro e la partecipazione fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Per il trentenne ...

Investimenti - Cosa ne pensano i gestori di fondi dei mercati emergenti : Il più grande underperformer nei mercati emergenti è stato e rimarrà probabilmente in Turchia, dove la politica sta vincendo l'economia e l'ambiente politico sta diventando terribile" " conclude. ...

Rosa Perrotta : ecco la foto definita spinta con il fidanzato… i tremendi insulti dal web. Cosa ne pensate? : Rosa Perrotta ed il fidanzato Pietro Tartaglione sono stati pesantemente criticati per una foto pubblicata sui social e giudicata troppo spinta. La coppia, uscita dall’edizione del 2017 del dating show Uomini e Donne, è ritratta a pochi attimi dall’impatto con l’acqua della piscina. Quello che non è piaciuto ai fan probabilmente è la posa che secondo alcuni, essendo i due abbracciati, rimanderebbe a contenuti pornografici. “Appena visto ...

Il lavoro di Valeria Bigella come web influencer : ecco Cosa ne pensa l’ex Alessio : Temptation Island, Valeria Bigella lavora come web influencer: cosa ne pensa l’ex fidanzato Alessio Bruno Dopo aver mollato Alessio Bruno, Valeria Bigella ha lasciato pure l’occupazione di commessa nel negozio del romano. La coppia di Temptation Island 2017 condivideva infatti sia la vita privata sia il lavoro. Una volta date le dimissioni, l’ex corteggiatrice di Uomini […] L'articolo Il lavoro di Valeria Bigella come web ...

Autostrade - bene revocare la concessione. Ma bisogna pensare a Cosa fare dopo : La storia delle più importanti concessioni al mondo, quelle petrolifere, insegna non solo che è difficile revocare una concessione ma che bisogna pensare bene a cosa succede dopo. Le principali concessioni petrolifere, dal Venezuela al Medio Oriente, sono state assegnate a partire dall’inizio del Novecento a un ridottissimo numero di società private (Enrico Mattei le avrebbe poi definite le “Sette Sorelle”). Queste concessioni ...

Cosa pensa la Guardia costiera sul “caso Diciotti” : Il primo luogotenente Antonello Ciavarelli ha detto al Corriere che è «incomprensibile» e «imbarazzante» che il governo neghi l'ormeggio in Italia di una nave militare italiana The post Cosa pensa la Guardia costiera sul “caso Diciotti” appeared first on Il Post.

Ponte Morandi - Giancarlo Giorgetti inchioda il Pd : 'A Cosa pensavano quelli prima di noi' : 'Negli ultimi anni il Paese e le sue strutture sono state trascurate, dimenticate'. È durissimo il commento di Giancarlo Giorgetti , che intervistato dal Messaggero sul crollo del Ponte Morandi di ...

Ponte Morandi - sulle concessioni nessuno si chiede Cosa pensano gli italiani : di Luigi De Gregorio Un verme velenoso si è inserito sotto il tavolo del cda di Atlantia. E, dopo le varie accuse di responsabilità che venivano lanciate e rilanciate dai diversi punti del tavolo, sente uno degli astanti, forse il numero uno, che invita tutti gli altri ad essere pratici. Il piano di attacco della comunicazione di Atlantia si focalizza su due elementi: la concessione che scade nel 2042 e non si tocca e la società deve agire per ...

Al Bano : la Lecciso svela Cosa pensa davvero. Il silenzio di Romina : Dopo i gossip e gli scontri a distanza, Loredana Lecciso svela cosa pensa davvero del rapporto con Al Bano, mentre Romina rimane in silenzio. La rivalità fra le due ex del cantante non si è mai spenta e ormai da mesi la Lecciso e la Power si inviano frecciatine a distanza, lanciando messaggi tramite i rispettivi profili Instagram. L’ultima polemica riguarda il riavvicinamento di Loredana ad Al Bano, coinciso con il gossip secondo cui ...

Barbara d’Urso : “I miei figli? Non vogliono che si sappia che sono miei figli” Cosa ne pensate? : “Io li guardo crescere e taccio. Con fatica”. La regina della tv si sbottona sul rapporto con Giammauro ed Emanuele, nati dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi e totalmente repellenti allo scintillante mondo dello spettacolo “Il mio cuore è vostro, dei miei figli e vostro”. Questo ormai il letiv motiv che accompagna i saluti al pubblico di Barbara d’Urso al termine di ogni trasmissione. Ma ...

Kate Middleton - ecco Cosa pensava Meghan Markle di lei prima di conoscerla : cosa pensava Meghan Markle di Kate Middleton prima di conoscerla? A svelarlo è – incredibilmente – il blog dell’ex star di Suits: The Tig. La pagina web era stata aperta da Meghan per raccontare le sue passioni, fra viaggi, segreti di bellezza e consigli di fitness. Appena un anno dopo il suo fidanzamento con Harry, Meghan era stata costretta a chiudere il blog, ubbidendo alla richiesta di Kensington Palace, che oggi gestisce ...