Cosa c’è scritto nei contratti delle altre autostrade d’Italia : autostrade (Mauro Scrobogna/LaPresse) Ventisette faldoni sulle concessioni delle autostrade in Italia. Ieri il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha pubblicato sul sito i contratti che regolano la gestione delle grandi arterie del traffico su gomma. Piani finanziari rimasti finora sotto chiave. Un segreto opposto per anni dalle società autostradali con l’argomentazione di tutelarsi dalla concorrenza nella fase di rinnovo delle ...

Elisa Isoardi - dichiarazione d'amore a Salvini. Ecco Cosa ha scritto : Il 10 settembre riparte 'La Prova del Cuoco' , al timone del cooking show che avrà anche un nuovo orario - partirà alle 11:30 e non più alle 12:00 - ci sarà Elisa Isoardi , compagna del ministro ...

Cosa c'è scritto nel contratto 'desecretato' di Autostrade per l'Italia : Aumenti delle tariffe, calcolo degli investimenti, finanziamenti pubblici, aiuti per i lavori: ecco i contenuti della concessione tra Autostrade e lo Stato

Cosa c’è scritto nel contratto “desecretato” di Autostrade per l’Italia : Automobili sulle Autostrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace) Circa seicento pagine di documenti. Tabelle, contratti, elenchi di lavori e date di consegna. Autostrade per l’Italia (Aspi) ha pubblicato sul suo sito le convenzioni, i rinnovi e gli allegati della concessione che le assegna circa metà dei 5.886,6 chilometri di Autostrade in Italia. Documenti a lungo chiusi nel cassetto del ministero dei Trasporti e delle società che ...

Cosa dice l'articolo 289-ter - che sembra scritto apposta per la vicenda della nave Diciotti : Lo scorso 22 marzo la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato, conferendogli esecutività, un nuovo articolo del codice penale che si attaglia perfettamente alla vicenda della nave Diciotti. Il nuovo articolo del codice è frutto, insieme ad altri, della riforma complessiva della giustizia varata, solo in pa

Sms choc di Rocco Casalino durante i funerali di Genova. Ecco Cosa ha scritto : La questione è molto delicata e in poco tempo ha monopolizzato l’attenzione (e la reazione) dei social. Scoppia la bufera su Rocco Casalino. Il responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi, grillino di ferro, viene attaccato da Michele Anzaldi per un sms che “in pieno svolgimento dei funerali di Stato” si preoccupava di sottolineare ai cronisti gli applausi ricevuti dagli esponenti del governo e i fischi incassati ...

Cosa c'è davvero scritto nel modulo da cui Salvini ha voluto togliere i genitori 1 e 2 : La formula 'genitore 1' e 'genitore 2' è scomparsa dai moduli ufficiali messi a disposizione dei cittadini dal ministero dell'Interno per richiedere la carta di identità elettronica. Dove appariva la formula ideata a tutela dei nuclei Lgtb, ovvero quelli con due mamme o due papà, ora c'è semplicemente la dicitura 'genitori' . Non 'madre' e 'padre', ...

Daisy Osakue - Matteo Salvini sfotte Matteo Renzi : 'Emergenza razzismo? Esilarante... Cosa ha scritto' : 'Esilarante Matteo Renzi l'altro giorno sull' emergenza razzismo ', scrive Matteo Salvini su Twitter riprendendo un post dell'ex premier Pd. Che aveva attaccato il ministro dell'Interno sul caso del ...

C'è qualCosa di nuovo in rete - anzi d'antico : scrittori e critici : Apparentemente la letteratura in rete sembra morta: tempo fa dedicai sul Giornale un lungo pezzo critico sui blog letterari che una volta andavano per la maggiore, da Carmilla a Nazione Indiana al Primo Amore, e che ora sono diventati la patria dello sbadiglio. Li leggi, e sono rimasti fermi a dieci anni fa. Ma è davvero tutto così piatto? È davvero tutto morto? In realtà per niente, anzi ci sono blog interessantissimi e, per chi ama leggere ...

Salvini ha querelato Saviano. Ecco Cosa rischia lo scrittore : ... per diffamazione tramite una serie di post social , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. Una ...

Migranti - Cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier Conte : Migranti, cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier Conte Jean Claude Juncker ha risposto alle lettere inviate dal premier Conte il 14 e il 17 luglio: “La Commissione continuerà a lavorare ininterrottamente per tutta l’estate, da un lato per sostenere – entro i limiti del suo mandato – gli sforzi degli […] L'articolo Migranti, cosa ha scritto Juncker nella sua lettera di risposta al premier ...

Il testo della lettera che Juncker ha scritto a Conte per spiegare Cosa l'Ue farà sui migranti : La Commissione europea "è pronta a svolgere pienamente la sua funzione di coordinatrice", ha scritto il presidente dell'esecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, in una lettera per rispondere alla richiesta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di creare una cellula di crisi Ue sugli sbarchi. "Non va però dimenticato che l'Ue non ha competenza per determinare il luogo/porto sicuro da ...