Cosa c' è nella concessione ad Autostrade che doveva restare segreto

Autostrade - Cosa c'è nella convenzione : Roma, 28 ago. -, AdnKronos, - Una spesa annua per la gestione del verde e delle pulizie in autostrada più del doppio, 11,1 milioni di euro contro 4,7, rispetto a quella per gli interventi sulle ...

Fabrizio Corona : qualCosa é andato “storto” nella foto pubblicata dal re dei paparazzi… (FOTO) : Stamane su instagram il re dei paparazzi ha pubblicato una sua foto, dove si mostra in tutta la sua bellezza. Notate qualcosa di strano? Ebbene si, se notate le linee dei mobili sono storte, come se si fosse “pompato” un po’ pettorale e sedere. Se fosse cosí, secondo la nostra opinione non c’era assolutamente bisogno. Voi che ne pensate? L'articolo Fabrizio Corona: qualcosa é andato “storto” nella foto ...

Serie A sempre più ricca : ma Cosa fanno nella vita i presidenti dei 20 club del campionato? : Serie A che pian piano sta accrescendo il proprio blasone tornando a toccare gli apici degli anni ’90 quando il nostro calcio era al top in Europa La Serie A sta pian piano tornando a farsi sentire in Europa, con investimenti di un certo spessore durante la recente sessione di calciomercato. Cristiano Ronaldo è di certo il fiore all’occhiello della sessione estiva, ma non è l’unico big del nostro ricco campionato. In ...

Caterina Balivo - paura nella notte/ Foto - Cosa è successo? “Dico grazie alla vita - un giorno vi racconterò…” : Caterina Balivo, paura nella notte: misterioso messaggio su Instagram fa preoccupare i fan. La conduttrice ringrazia la vita e promette di raccontare presto tutto.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:44:00 GMT)

Luca Argentero : “Un’ammucchiata - tanto latex e tute mimetiche” nella black comedy Cosa fai a Capodanno? : Il regista italiano che strizza l’occhio ai fratelli Coen? Esiste e si chiama Filippo Bologna. Parola di Luca Argentero, che della sua black comedy Cosa fai a Capodanno? è fra i protagonisti. Accanto all’attore torinese, entusiasta di appartenere a questa commedia corale che – per inciso – è un esordio alla regia anche se Bologna vanta la firma alla sceneggiatura di Perfetti sconosciuti, vi recitano Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, ...

Nella quarta puntata de L’Allieva - Cosa accadrà dopo il bacio tra Alice e Claudio? Trame del 19 agosto : Stasera, Rai1 trasmetterà la quarta puntata de L'Allieva. Nei due episodi in onda scopriremo cosa accadrà tra Alice e Claudio, dopo il bacio inaspettato. La nostra protagonista, intanto è sempre piena di dubbi sul suo rapporto con Arthur. Anche in replica, L'Allieva si conferma una delle fiction Rai più amate, registrando picchi di ascolto. Per questo motivo, l'emittente ha deciso di anticipare la messa in onda della seconda stagione della serie ...

Genova - Cosa è successo nella notte : 37 morti - ma si cercano ancora sopravvissuti : Il giorno dopo il crollo del ponte Morandi a Genova non si ferma la conta delle vittime: nel corso della notte, secondo gli ultimi dati diffusi dal Viminale, i morti accertati sono saliti a 37, di...

Cosa stavano cercando i tre reporter russi uccisi nella Repubblica centrafricana? : È lungo l'elenco degli interessi di Mosca, che ha fatto dell'Africa una delle priorità della sua politica estera. Cooperazione militare e tecnica con l'Algeria, zona di libero scambio in divenire col ...

Alex Schwazer e l'inchiesta sul doping : qualCosa non torna nella provetta : I Ris sollevano dubbi sulla corretta custodia dei campioni. La rabbia dell'atleta e le considerazioni del genetista dell'omicidio di Yara

Andrea Bocelli - paura nella notte. Cosa è successo nella villa da sogno : Andrea Bocelli è prossimo a tagliare il traguardo delle sessanta candeline. Il prossimo 20 settembre, infatti, il tenore italiano compirà 60 anni. Come lo festeggerà? Beh, lui lo ha già rivelato in una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni: “Non si festeggiano i sessanta. Si festeggiano i venti, magari. Per evitare di trovarmi in qualche celebrazione nostalgica mi sono assicurato di trovarmi ben lontano da qui: quel giorno ...

Di Maio : “Pareggio di bilancio nella Costituzione va superato. L’intervista di Tria? Bisogna vedere Cosa ha detto” : “Credo che siamo l’unico Paese che ha all’interno della propria Costituzione l’equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio, che durante l’intervista a In Onda su La7 ha anticipato che il governo intende mettere in cantiere una modifica della Carta per riportare alla forma originaria ...

Che Cosa accadde nella miniera di carbone di Marcinelle? : ...antichi Romani Storia dell'emigrazione italiana Home - CULTURA - Storia Che cosa accadde nella miniera di carbone di Marcinelle? L'8 agosto del 1956 una delle più gravi stragi minerarie del mondo, in ...

La stupidità (degli altri) fa l’uomo ladro : la ragazza si cimenta nella Kiki challenge - ma qualCosa va storto : La Kiki challenge, ballo che prevede di scendere dall’auto in movimento per filmarsi mentre si danza sulle note di In My Feelings di Drake, sta spopolando sul web e si è candidato come tormentone estivo. Peccato che questa pratica sia pericolosa per i numerosi incidenti, tanto da mobilitare la polizia di mezzo mondo per dissuadere da questa moda. Una ragazza impara a sua spese che la Kiki challenge può essere deleteria anche per altri motivi. La ...