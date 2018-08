agi

: RT @paoladelusa: #LaMontagnaIncantata/17 #VentagliDiParole Lao - Tse insegna che il far niente è più giovevole di qualunque cosa fra cielo… - Biagio960 : RT @paoladelusa: #LaMontagnaIncantata/17 #VentagliDiParole Lao - Tse insegna che il far niente è più giovevole di qualunque cosa fra cielo… - contribuenti : Cosa avranno da dirsi Viktor Orbàan e Matteo Salvini? - maldinapoli : RT @Agenzia_Italia: Cosa avranno da dirsi Viktor #Orbàn e Matteo #Salvini? -

(Di martedì 28 agosto 2018) L'idea è di "non parlare di immigrazione" perché tanto su quel tenaOrbàn sono d'accordo: "massima protezione delle frontiere esterne". Ma allorac'è nell'agenda dell'incontro ra il ministro dell'Intreno e il premier ungherese a Milano? "Parleremo di economia" ha dettoal Corriere, "in Ungheria il made in Italy ha grandi prospettive. E anche sul fronte militare potrebbero arrivare commesse per le nostre aziende". Ma anche del modello Budapest: "Il Pil cresce del 4%, la fiat tax per le imprese è al 9%, l'anno scorso hanno abbassato l'Iva sui prodotti di largo consumo dal 27 al 5% e hanno piani da centinaia di milioni su casa e turismo" dice, "I salari crescono, il debito è sotto controllo: ...