Corsetti PD | 200 persone in 20 giorni a spiaggia Tevere | club per pochi…

(Di martedì 28 agosto 2018) Roma – “A nemmeno un mese dall’apertura di Tiberis, lasulvoluta dalla Raggi sembra unper pochi intimi. I risultati sono strabilianti. Ladella Raggi in questi 20e’ stata frequentata da circa 10al giorno totalizzando complessivamente circa 200 avventori. Lettini, ombrelloni e un po’ di sabbia di riporto per un costo complessivo di realizzazione e di vigilanza pari a circa un milione di euro. Il ‘lido romano’ e’ l’ennesimo flop e sperpero di soldi pubblici di questa giunta. Un po’ di fumo negli occhi dei cittadini per nascondere il fallimento politico amministrativo di promesse elettorali rimaste nel libro dei sogni”. Cosi’ in una nota il consigliere del Pd capitolino Orlando. L'articolo(PD): 200in 20per ...