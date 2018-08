Control permetterà di distruggere e manipolare l' ambiente grazie ad un misterioso motore

eurogamer

: #Control permetterà di distruggere e manipolare l'ambiente di gioco - Eurogamer_it : #Control permetterà di distruggere e manipolare l'ambiente di gioco -

(Di martedì 28 agosto 2018) Investiremo i panni della protagonista Jesse che dovrà sopravvivere nella Oldest House, unin cui le leggi della fisica appaiono distorte e manipolabili, in maniera simile a quanto accade nella House of Leaves della serie TV X-Files.Come riporta VG247, il giocatore dovrà combattere le varie minacce usando una pistola con la capacità dil'e poteri telecinetici, al di la della componente narrativa, Remedy sta lavorando affinché le ambientazioni reagiscano esattamente come previsto dal giocatore. A tal proposito è intervenuto il game director Mikael 'Mixu' Kasurinen:"Sento che c'è un'opportunità con il gameplay basato sulla fisica, in passato questa direzione è stata intrapresa da altri titoli.Penso a grandi giochi come Psi-Ops e Second Sight, mi sono piaciuti ma erano in qualche modo limitati. Non sto dicendo che Psi-Ops sia un brutto ...