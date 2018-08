Concorso per 10 posti da bidello | si presentano in più di tremila anche laureati

Venezia - Concorso per 10 posti da bidello. Si presentano in 3600 : Molti laureati tra i partecipanti, attirati dalla possibilità di ottenere un impiego a tempo indeterminato

Estrazioni Superenalotto di oggi - 25 agosto 2018 : i numeri vincenti del Concorso n.102

Estrazioni Superenalotto di oggi - 23 agosto 2018 : i numeri vincenti del Concorso n.101

Per i 450 mila statali da assumere nel 2019 c'è l'ipotesi Concorsone : Nella vita ad ostacoli degli ultimi dieci anni della Pubblica amministrazione le assunzioni sono state viste come un miraggio. La spending review ha di fatto chiuso le porte degli uffici statali alle ...

Equitazione - World Equestian Games 2018 : i convocati dell’Italia per il Concorso completo - spicca Brecciaroli : L’Italia sarà grande protagonista ai World Equestrian Games 2018 che si disputeranno a Tryon (USA) dall’11 al 23 settembre. Quelli che sono in sostanza i Mondiali di Equitazione prevedono la disputa delle varie discipline tra cui anche il concorso completo (prova olimpica). Cinque azzurri saranno in gara tra cui spicca Stefano Brecciaroli: Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond Pietro Roman su Barraduff Pietro Sandei su ...

India - al via il Concorso più grande del mondo : 23 milioni di candidati per 90mila posti : ... dalla durata di un'ora, consiste in 75 domande a risposta multipla, in inglese e in altre 15 lingue parlate nel Paese, riguardanti cinque grandi argomenti: inglese, logica, matematica, scienza e ...

Concorso Scuola 2018 - Bussetti : “da settembre per docenti precari”/ Ultime notizie - “soldi alle paritarie” : Bussetti al Meeting Rimini: Concorso Scuola 2018, "al via da settembre per docenti precari e dirigenti amministrativi". Novità e Ultime notizie: "sostegno economico alle scuole paritarie"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:01:00 GMT)

Estrazioni Superenalotto di oggi - 21 agosto 2018 : i numeri vincenti del Concorso n.100 : Superenalotto, LA COMBINAZIONE VINCENTE - noadsense2 16 30 39 51 79 - Numero Jolly 57 - Superstar 80

India - è il giorno del Concorso “più grande del mondo” : 23 milioni di candidati per 90mila posti nelle Ferrovie dello Stato : Ventitré milioni di candidati per 90mila posti di lavoro. Millecinquecento sedi d’esame sparse in tutto il Paese, oltre 37 milioni di euro per allestire la gigantesca macchina che servirà al regolare svolgimento del concorso. Si tiene in India la più grande selezione al mondo, almeno stando a quanto scrive il Times of India, per assumere macchinisti, tecnici, operai, elettricisti, impiegati, falegnami e guardarobieri alle Indian Railways, ...

India : 23 milioni per Concorso ferrovie : ANSA, - NEW DELHI, 21 AGO - Si stanno svolgendo oggi in tutta l'India le selezioni per la più grande assunzione mai tenuta al mondo: 23 milioni di candidati per 90mila posti fissi alle Indian Railways, le ferrovie dello Stato Indiane. Lo scrive il quotidiano Times of India. Sul totale, 26mila posti sono per macchinisti, gli ...

Cattedre alle abilitate - si rinvia il Concorso per maestre laureate : Diventare maestra: un sogno sempre più difficile da realizzare per gli studenti che oggi, dovendo scegliere il corso di studi da seguire, sperano di poter insegnare nella scuola elementare....

Estrazioni Superenalotto di oggi - 14 agosto 2018 : i numeri vincenti del Concorso n.97

Federica Jon vince il Concorso Sua la migliore opera di design : Studentessa del Liceo artistico Felice Faccio ha conquistato la giuria di esperti Il progetto mette in contatto studenti, amministrazione e ditte del settore

Scuola - in autunno bando Concorso per 2 mila DSGA : Nella Scuola sembra avvicinarsi il concorso per assumere 2.004 DSGA, i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi che affiancano i dirigenti scolastici nella conduzione della parte economica delle ...