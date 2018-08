Concessioni | governo contro Autostrade | Toninelli | mettano i soldi Toti

Concessioni - GOVERNO VS AUTOSTRADE : “PAGHINO DANNI”/ Ponte Morandi - Di Maio : “rispondano ex Ministri” : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:17:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli : “Governo rivedrà integralmente sistema Concessioni. A settembre li convoco tutti” : Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova parla dell’immediato futuro: “A partire da settembre, convocherò tutti i concessionari delle infrastrutture, chiedendo un programma dettagliato degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle ...

Dalle autostrade alle tlc : 35mila Concessioni nel mirino del governo : «Incassare risorse e difendere gli interessi dei cittadini»: il governo sintetizza così l’obiettivo della revisione delle concessioni pubbliche avviata dopo il disastro di Genova...

Il Governo vuole rivedere anche le Concessioni tv di Mediaset? : "I beni veri dello Stato non sono gli immobili di cui si parla sempre. Sono le concessioni: quanto prende lo Stato dall’acqua minerale che compriamo a 2 euro a bottiglia? Quanto dal metano sotto terra o dalle concessioni televisive?" Con queste parole Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, apre un nuovo fronte di scontro tra maggioranza e Forza Italia: a rischio le concessioni Mediaset?Continua a leggere

Nel mirino del Governo anche le Concessioni tv. Buffagni : "Se Berlusconi non ha ricevuto favori - non ha nulla da temere" : Non solo le concessioni autostradali. Il Governo vuole avviare una ricognizione su 35 mila contratti in numerosi settori, come le telecomunicazioni. Ad annunciarlo per primo è stato il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, facendo l'esempio dell'acqua minerale: "Quanto prende lo Stato dall'acqua minerale che compriamo 2 euro a bottiglia? Quanto dal metano sotto terra o dalle concessioni televisive? Quanto dall'etere in cui ...

Ponte Morandi - l'indiscrezione sulle Concessioni ad Autostrade : così il governo eviterà le multe : Dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova che ha ucciso 43 persone, il governo vuol passare dalle parole ai fatti sulle concessioni ad Autostrade per l'Italia. La strada migliore e meno indolore per ...

Atlantia recupera in Borsa. Governo diviso sulla storia delle Concessioni : Scatta la rimonta del titolo Atlantia in Borsa , dopo il tracollo avvenuto all'indomani del disastro di Genova . Nella seduta di ieri 17 agosto 2018 il titolo è riuscito a recuperare il 6% del suo ...

Atlantia brucia 5 miliardi in due sedute per la revoca delle Concessioni. Le tre ipotesi del Governo : L'ipotesi di un ritiro della concessione per l'A10, o addirittura di tutte le concessioni in mano ad Autostrade per l'Italia, affonda la quotazione di Atlantia a Piazza Affari. Il gruppo, di cui il ...

Governo : 'Avviata revoca Concessioni ad Autostrade - non aspetteremo i tempi della giustizia' : Sotto accusa la manutenzione del ponte affidata alla società Autostrade per l'Italia. Il Pd, invece, accusa il Governo di 'sciacallaggio' e di non aver 'mai preso soldi dai Benetton' - I

Genova - Governo contro Autostrade : 'attivato revoca Concessioni' : 'E' tutta colpa loro, non hanno fatto manutenzione' affermano in coro i ministri Di Maio, Salvini e Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture 'chiede le dimissioni dei vertiti' e annuncia multe fino ...