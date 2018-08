CONCESSIONI AUTOSTRADE | DI MAIO “PAGHINO GOVERNI PASSATI” Ponte Genova | Toti “pool

CONCESSIONI - governo contro Autostrade : Toninelli - "mettano i soldi"/ Toti : "meno parole e più fatti" : Crollo Genova, Toninelli vs Autostrade: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:33:00 GMT)

Autostrade - tempi extra-large per le nuove regole sulle CONCESSIONI : Il governo vuole riscrivere le regole, ma gli effetti si avranno solo nei prossimi decenni man mano che scadranno le concessioni. La maggior parte degli accordi attuali arriverà al termine naturale tra il 2026 e il 2056...

Autostrade - Toninelli : "Rivedere tutte le CONCESSIONI. Ricostruirà Finmeccanica" : Il ministro Toninelli ha riferito in Parlamento su quanto accaduto a Genova. Il ministro di fatto ha parlato in Parlamento della concessione ad Autostrade e ha spiegato qual è il piano del governo nella sfida sulla revoca della concessione alla società che gestisce proprio il tratto interessato dal crollo. "Con il governo D'Alema inizia l'immenso business dell'asfalto per i privati. I giornali dell'epoca parlarono di 'volata in solitaria di ...

Ponte Morandi - il ministro Toninelli al Parlamento : “Rivedremo le CONCESSIONI. Autostrade ha guadagnato miliardi e investito poco” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto in Parlamento per parlare del crollo del Ponte Morandi a Genova e della concessione alla società Autostrade: "Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali, valutando di volta in volta se l'interesse pubblico sia meglio tutelato da forme di nazionalizzazione oppure dalla rinegoziazione dei contratti in essere in modo ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Investimento di Autostrade ripagato - pedaggi dovevano calare. Rivedremo sistema CONCESSIONI” : L’investimento è già stato “ampiamente ammortizzato e remunerato” e quindi le tariffe “avrebbero quantomeno potuto essere drasticamente ridotte“. Invece i costi sono aumentati generando “extraprofitti” dei quali “hanno beneficiato totalmente le società concessionarie, a discapito dei cittadini che hanno visto e vedono di volta in volta aumentare il costo dei pedaggi” mentre lo Stato ha ...

Di Maio - via le CONCESSIONI e nazionalizzeremo autostrade : "Il ponte Morandi non lo può ricostruire autostrade, al massimo ci mette i soldi, ma lo deve fare un'azienda di stato così possiamo controllare la qualità della ricostruzione. Inoltre stiamo per ...

Autostrade - contro le proroghe alle CONCESSIONI abbiamo sempre combattuto con l’Unione europea : La tragedia del Ponte Morandi ha fatto emergere un tema rimasto confinato a gruppi di potere opachi che decidono chi deve gestire le infrastrutture in Italia e quindi stabilire le priorità della politica dei trasporti, come ben spiega Anna Donati, ex senatrice dei Verdi ed esperta di trasporti e infrastrutture, in un articolo che ripercorre la storia delle concessioni autostradali fino al crollo del Ponte Morandi. Sulla base di un approccio ...

Dalle autostrade alle tlc : 35mila CONCESSIONI nel mirino del governo : «Incassare risorse e difendere gli interessi dei cittadini»: il governo sintetizza così l’obiettivo della revisione delle concessioni pubbliche avviata dopo il disastro di Genova...