Con il ministro del M5s lavoro bene Ma niente stop a Tav e terzo valico

Crollo ponte Genova : ministro - rivedremo integralmente Concessioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ponte Morandi - il ministro Toninelli al Parlamento : “Rivedremo le Concessioni. Autostrade ha guadagnato miliardi e investito poco” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto in Parlamento per parlare del crollo del Ponte Morandi a Genova e della concessione alla società Autostrade: "Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali, valutando di volta in volta se l'interesse pubblico sia meglio tutelato da forme di nazionalizzazione oppure dalla rinegoziazione dei contratti in essere in modo ...

Autostrade - il ministro Toninelli : "Rivedere tutte le Concessioni" : Il ministro Toninelli ha riferito in Parlamento su quanto accaduto a Genova. Il ministro di fatto ha parlato in Parlamento della concessione ad Autostrade e ha spiegato qual è il piano del governo nella sfida sulla revoca della concessione alla società che gestisce proprio il tratto interessato dal crollo. "Con il governo D'Alema inizia l'immenso business dell'asfalto per i privati. I giornali dell'epoca parlarono di 'volata in solitaria di ...

Caso Diciotti - Salvini : “Processatemi”. L’Anm si scaglia Contro il ministro della Giustizia Bonafede : “Difenda i magistrati” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tira dritto sul Caso Diciotti e sulla questioni migranti: "L'inchiesta sarà un boomerang. Io non mi opporrò all'autorizzazione a procedere, se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore", L'Anm se la prende con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il ministro della ...

Nuoro. Festa del redentore Con ministro : patrimonio culturale da tutelare : "Abbiamo visto una rappresentazione di qualità della Sardegna e ammirato un tesoro di tradizioni e un insieme di segni e valori legati alla nostra identità. Continuiamo a valorizzare questi momenti ...

Mef - ministro Tria da oggi in Cina per rafforzare dialogo eConomico : Roma, 27 ago., askanews, - Dal oggi agosto al primo settembre il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale al di fuori dell'Unione europea. Della delegazione fa parte anche il Vice Direttore Generale della Banca d'...

Cina-Italia : ministro EConomia Tria in visita da oggi nel paese asiatico : La visita in Cina del ministro dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia vuole contribuire a consolidare i rapporti tra i due... Tra gli obiettivi al centro della visita figurano l'...

Iran : parlamento iraniano mette in stato d'accusa ministro EConomia Karbasian : Teheran, 26 ago 17:07 - , Agenzia Nova, - Il parlamento Iraniano ha posto in stato d'accusa il ministro dell'Economia e delle Finanze, Masoud Karbasian, secondo quanto riferito dall'agenzia... L'Iran è stato colpito da una forte crisi economica provocata dall'indebolimento della valuta locale sul dollaro. ...

SALVINI INDAGATO - BERLUSConI : "DA PM INDAGINE ASSURDA"/ Forza Italia Con il ministro "copione già visto" : SALVINI INDAGATO per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale per il caso Diciotti. Dura la reazione del ministro dell'Interno: “Vengano a prendermi, li aspetto"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:05:00 GMT)

Scuola - intervista al ministro Bussetti : «Più tempo pieno Contro la fuga dai banchi al Sud» : La prima promessa è facile da realizzare. Il 12 settembre il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti tornerà a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico,...

Milano si mobilita in vista dell'inContro tra Salvini e il primo ministro ungherese Orbán : ... essendo un carcere in cui viene rinchiusa gente non perché ha commesso reati ma con la sola colpa di provenire da un'altra parte del mondo. Strutture di questo genere non dovrebbero esistere e ...

Salini Contro Toninelli : 'E' il ministro degli slogan' : L'europarlamentare del territorio in difesa del territorio contro il ministro espressione del territorio. Massimiliano Salini d'attacco, Danilo Toninelli nel mirino. Fronte d'accusa: le posizioni del ...

LeU : “Salvini va Contro la Costituzione - non può essere sia ministro sia leader della Lega” : Liberi e Uguali ha presentato un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza sul doppio ruolo di Matteo Salvini, che sarebbe incompatibile con la Costituzione: "E' leader di un movimento che ha la separazione dell'Italia nel suo Statuto. Oggi, poi, trasferisce il suo disegno di secessione in chiave europea".Continua a leggere

Travaglio Contro Salvini : “Governo disumano e xenofobo”/ La vignetta del Fatto : "Il Ministro dell'Interiora" : Travaglio contro Salvini: “Ha reso il governo disumano e xenofobo”. Il direttore del Fatto Quotidiano commenta il caso Diciotti: “Deve intervenire Conte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:51:00 GMT)