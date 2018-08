Commissario Oettinger | Italia non paga 20 mld di contributi alla Ue | ma 3

Commissario Bilancio Oettinger : l'Italia non paga all' Europa 20 miliardi : Il Commissario per il Bilancio dell'UE Guenther Oettinger ha detto di voler "lavorare con i numero giusti" sulla politica di Bilancio europea, confutando le parole del ministro dell'Economia Luigi di ...

Vi ricordate il Commissario Oettinger? Ora minaccia "gravi sanzioni all'Italia" in caso di mancato pagamento dei contributi Ue : Vi ricordate il commissario Gunther Oettinger? Lo scorso 29 maggio una sua uscita aveva fatto scalpore: "i mercati insegneranno agli italiani a votare", aveva detto durante un'intervista a Deutsche Welle, scatenando polemiche feroci da parte di tutto il mondo politico italiano e non solo. Ora il commissario Ue per il bilancio e le risorse umane torna ad attaccare l'Italia, stavolta in merito all'ipotesi di non pagare i 20 miliardi di contributo ...