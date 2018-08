Colesterolo buono si trasforma in un killer silenzioso

Il Colesterolo Hdl non è sempre buono : se troppo alto fa male al cuore : I risultati di uno studio americano presentato al congresso della Società Europea di Cardiologia impongono di rivedere alcuni assunti della scienza medica invalsi da decenni. In particolare, sempre stando a quanto emerso da questa ricerca, valori elevati del colesterolo Hdl nel sangue non sarebbero da ritenere protettivi per il cuore e le arterie. Lo studio, condotto dai ricercatori della Emory University School of Medicine di Atlanta in Usa, ha ...