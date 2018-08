Coi magistrati e con Salvini Cinque Stelle equilibristi

lanuovabq

: RT @rosarioimbergam: i magistrati oggi, per confortare l'ideologia cercano l'articolo penale e NON CONOSCONO IL CONCETTO: 'E' REATO QUEL CO… - maxfoschi : RT @rosarioimbergam: i magistrati oggi, per confortare l'ideologia cercano l'articolo penale e NON CONOSCONO IL CONCETTO: 'E' REATO QUEL CO… - ecodeicomuni_ec : RT @ecodeicomuni_ec: @pbecchi @GiuseppePalma78 lo dica al grillino Bonafede, i grillini si 'squagliano' coi magistrati... - ecodeicomuni_ec : @pbecchi @GiuseppePalma78 lo dica al grillino Bonafede, i grillini si 'squagliano' coi magistrati... -

(Di martedì 28 agosto 2018) Non sembra questo il miglior viatico per la manovra d'autunno che vedrà il Ministro dell'Economia Giovanni Tria impegnato in prima linea in uno slalom tutt'altro che agevole tra le aspettative di ...