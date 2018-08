Cliff Diving World Series | Hunt imbattibile | De Rose sfiora il pdio

Red Bull Cliff Diving - la tappa di Copenaghen regala emozioni : Gary Hunt infrange ogni record : Il sei volte campione mondiale ha battuto l’americano Steven LoBue, battendo tutti i record in un duello testa a testa che ha tenuto tutti con il fiato sospeso Nessuno dei 45.000 appassionati radunati sabato 25 agosto intorno all’Opera House di Copenaghen avrebbe immaginato di assistere alla gara più serrata di sempre: nell’anno del 10° anniversario del campionato, la 70° tappa della storia della Red Bull Cliff Diving World ...

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Copenaghen) : diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei Tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 04:50:00 GMT)

Red Bull Cliff Diving World Series 2018 – Lo spettacolo si sposta a Copenaghen : Gary Hunt è pronto a conquistare per la terza volta il gradino più alto del podio danese. In gara anche Alessandro De Rose, deciso a scalare la classifica e a superare la brutta esperienza vissuta due anni fa proprio in questa tappa Due laghi, un fiume e l’Oceano Atlantico: dopo aver fatto tappa in quattro tra le più belle location di tutto il mondo, sabato 25 agosto la Red Bull Cliff Diving World Series 2018 vola a Copenaghen per la ...

Red Bull Cliff Diving World Series – Gary Hunt trionfa a Sisikon : Red Bull Cliff Diving World Series: il ritorno di Gary Hunt, De Rose ad un passo dai migliori. Il sei volte Campione mondiale conquista la vittoria a Sisikon, così come l’atleta canadese e madre di tre figli Lysanne Richard. Ottima gara per l’italiano, quinto con il terzo miglior tuffo della tappa Le acque cristalline del Lago di Lucerna, la leggendaria scogliera di Uri, le incantevoli Alpi svizzere a fare da sfondo e centinaia di ...

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Sisikon) : diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Sisikon. I Tuffi dalle grandi altezze tornano protagonisti nel territorio svizzero, oggi 5 agosto 2018.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 05:23:00 GMT)

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv : orario e risultato live a Sao Miguel : diretta Red Bull Cliff Diving 2018 a Sao Miguel: streaming video e tv, vincitore della prova alle Azzorre per la manifestazione dei Tuffi da grandi altezze. C'è sempre De Rose. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 02:45:00 GMT)

Red Bull Cliff Diving - sabato in programma la tappa nelle Azzorre : De Rose all’esordio in questa location : La Red Bull Cliff Diving Word Series torna per la settima volta consecutiva sull’isola di São Miguel, nelle Azzorre portoghesi Una piccolissima isola di origine vulcanica quasi perfettamente circolare e imponenti scogliere a forma di testa di serpente che emergono dalle acque dell’Oceano Atlantico: sabato 14 luglio la Red Bull Cliff Diving Word Series torna per la settima volta consecutiva sull’isola di São Miguel, nelle Azzorre ...

Red Bull Cliff Diving – Le confessioni di Alessandro De Rose : “mi tatuavo per non essere invisibile” : “Mi tatuavo per non essere invisibile”. Il campione italiano Alessandro De Rose racconta l’infanzia difficile, i sacrifici della madre e il duro lavoro per diventare un tuffatore professionista della World Series La rabbia è un’emozione forte. Serve a farsi notare, a rivendicare il proprio posto nel mondo. A volte serve anche per ritrovare l’equilibrio con stessi e con gli altri. Alessandro De Rose, unico italiano in gara nella Red Bull ...