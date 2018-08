CLAUDIA ZANELLA E FAUSTO BRIZZI SI SONO LASCIATI? Foto | lei in vacanza a Ponza con un

La moglie del regista Fausto Brizzi - CLAUDIA ZANELLA - in vacanza bacia un altro : Il regista di «Notte prima egli esami», Fausto Brizzi, accusato e scagionato per presunta violenza sessuale sulla base di tre denunce di attrici, adesso dovrà affrontare un’altra crisi. LEGGI ANCHEBrizzi, i messaggi che lo scagionano: «Adesso chiederò i danni» La moglie, Claudia Zanella, alla quale è sposato dal 2014 (i due hanno una figlia, Penelope Nina) è stata vista con un altro uomo in vacanza sull’isola di Ponza. La trentanovenne che non ...